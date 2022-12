Bastogne et Marche: deux bureaux d’assurances de la province rachetés par AlliA, un gros courtier de Flandre

Cette société d’assurances, dont le siège central est situé en Flandre à Roulers (Flandre occidentale), est considérée comme le deuxième courtier indépendant de Belgique.

"Avec le Groupe Bastin et Assur-Risques, ce sont 34 nouveaux collaborateurs et un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros de primes d’assurances qui viennent renforcer la force client d’AlliA et sa position sur le marché des entreprises", a souligné AlliA dans un communiqué à l’occasion de ce double rachat, effectif depuis la mi-novembre.

À noter que l’assureur flamand avait déjà acquis, il y a quelques mois, un autre bureau d’assurances de la province de Luxembourg, à savoir le bureau Tassigny d’Arlon.

Les clients gardent leur bureau de référence

Ces acquisitions ne devraient cependant pas avoir de conséquences que cela soit pour les clients ou pour le personnel des deux bureaux.

"Il n’y a pas de changement ni pour le personnel ni pour moi qui reste bien gérant", précise Emmanuel Haag, gérant du bureau Assur-Risques. Ce rachat répond, en réalité, à une stratégie.

"Le milieu des assurances devient de plus en plus complexe, poursuit le gérant du bureau bastognard. Avec ce rachat par le 2e courtier belge, nous allons avoir de nouvelles opportunités puisque nous allons pouvoir regrouper nos forces et nous concentrer sur notre métier. Le groupe Bastin pouvait être considéré comme un concurrent mais nous sommes désormais heureux de pouvoir travailler ensemble." Les clients pourront également aussi toujours s’adresser à leur bureau d’assurance de proximité, AlliA précisant que sa priorité reste de maintenir ses collaborateurs "dans leur bassin de vie et leur environnement professionnel". Le nom des bureaux sera aussi gardé mais désormais associé à AlliA.