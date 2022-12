Une nouvelle aide pour les commerces qui s'installent dans la commune de Bastogne a été approuvée. "Nous avions déjà apporté un soutien aux commerces qui s'établissaient dans la grand-rue et ses abords, se félicite Benoît Lutgen. L'impact se fait ressentir sur les cellules vides qui sont vraiment peu nombreuses dans notre ville au regard d'autres cités de la région. Cette aide doit toutefois être analysée en parallèle à d'autres mesures de dynamisation de la ville, notamment au niveau touristique. "

Il s'agit d'une prime à la promotion d'une valeur de 500 euros qui sera également à disposition des commerces qui ont ouvert en 2022, mais ne pourra être cumulable avec la prime à l'installation dans le centre-ville.

Jessica Mayon (min.) a analysé avec minutie le règlement attaché à cette prime et s'en félicite, mais aurait préféré un cadre plus clair au niveau de l'aspect "promotion". "On peut y mettre un peu tout avec un tel intitulé ", estime-t-elle.

Le bourgmestre prend la balle au bond. "Dans d'autres niveaux de pouvoir, pour avoir des aides, il faut remplir des dossiers qui en rebutent plus d'un. On a voulu cette fois simplifier le processus au maximum pour que tous les commerces qui peuvent en profiter demandent cette aide."

Conseil du bien-être animal

La présence de la minorité dans le conseil consultatif du bien-être animal avait fait débat lors de la précédente séance. Elle aurait notamment voulu la présence d'un membre de la minorité de Bertogne. Le bourgmestre Lutgen avait confirmé qu'il n'était pas obligé d'ouvrir ce conseil à la minorité et que les deux minorités s'arrangent pour présenter un seul membre. En définitive, Florian Baikrich a été élu pour représenter la minorité dans ce conseil.