Les messes de retour à l’église Saint-Brice

En mars dernier, un nouveau conseil de fabrique s’est formé et les fabriciens se sont retroussé les manches pour redonner vie à cette église fermée depuis quelques années. Ainsi, une messe sera dite tous les deuxièmes samedis du mois à 19 h. Le conseil a par ailleurs accepté de mettre l’église à la disposition des villages pour diverses animations. Un partenariat des plus intéressants pour entrouvrir des relations positives entre les fabriques et les associations. Pour démontrer son dynamisme, la paroisse Saint-Brice de Moinet a même créé une page Facebook pour permettre de suivre ses activités.