Angélique Poncelet, pourquoi avoir démissionné ?

J’ai besoin d’autre chose, d’une vision à long terme pour travailler. Et je pense avoir fait le tour à Bastogne. J’ai besoin de faire évoluer les choses et j’ai l’impression que ça n’allait plus pouvoir avancer de la même manière.

Surtout, des opportunités peut-être plus funs s’ouvrent à moi. Car directeur d’un centre est un métier peu évident. C’est une très belle expérience, mais c’est aussi une grosse charge de travail. C’est un boulot un peu étrange, tout en étant très riche, où il faut rester en équilibre au quotidien entre le marteau et l’enclume, entre nos équipes et les pouvoirs subidiants.

Avez-vous déjà un nouveau challenge en vue ?

Oui, je resterai dans le même secteur, la culture fait partie de mon ADN.

Quel bilan tirez-vous de ces presque cinq années en tant que directrice ?

Je dirais que le bilan est très positif pour le centre culturel et pour Bastogne. Cela a été cinq années de construction, de remise à niveau et d’adaptation pour rendre le centre culturel le plus proche de la société et de la technologie actuelles. Nous avons beaucoup investi, que ce soit au niveau de la logistique, du matériel technique, de l’espace de convivialité, des spectacles… Dans tous les domaines, nous avons amené le centre culturel au XXIe siècle. C’était un sacré défi, que Pascal avait initié. Par exemple, le centre travaille désormais avec du matériel pro pour encadrer la production et la diffusion. Nous pouvons maintenant développer des créations. Alors qu’avant, on travaillait avec des bouts de ficelle.

On peut aussi citer la création d’un nouveau contrat-programme dans ce bilan. J’aurais voulu encore faire plus, mais il y a des barrières que je n’ai pas pu enlever.

À votre arrivée, vous parliez de développer les collaborations avec les associations et les jeunes. Pari réussi ?

Je pense oui. Par exemple, nous sommes passés de cinq collaborations par an à une cinquantaine. Et des projets citoyens ont été mis en place, à l’image de la caravane Josy Vadrouille, des boîtes à petits bonheurs et des événements caritatifs organisés avec des associations bastognardes, comme le Gospel for life dernièrement.

Au niveau de la programmation, vous avez essayé d’attirer des plus grands noms qu’auparavant, non ?

Oui, nous avons fait venir des grands noms, mais pas uniquement des humoristes pour l’Espace 23. Nous avons aussi développé cela dans la programmation avec du théâtre, du seul en scène,..et avec pas mal d’artistes belges de qualité.

Difficile de ne pas parler du Covid, qui a fortement touché le secteur culturel…

Le Covid ne nous a pas empêchés d’avancer. Nous avons traversé cette période avec beaucoup de bienveillance. Et c’était finalement un moment d’énorme création pour l’équipe.

Pour conclure, complétez cette phrase: à Bastogne, la culture, c’est…

Un grand chantier en construction qu’il faut continuer à enrichir car la culture est la nourriture de l’âme et on en a tous besoin pour être de meilleures personnes.