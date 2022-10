On venait de dépasser l’heure de jeu mercredi, quand le Diable rouge, victime d’un coup de coude plutôt vicieux du capitaine adverse Julian Börner, s’est retrouvé au sol et contraint de quitter le jeu. L’Ardennais a été ensuite conduit à l’hôpital universitaire d’Hanovre et il a dû subir une intervention chirurgicale pour réparer une fracture de la pommette. "Thomas Meunier ne sera malheureusement pas disponible pour le Borussia dans les prochaines semaines, jusqu’à la pause internationale, a communiqué le club allemand sur son site. Cependant, l’international est plein d’espoir de pouvoir participer avec la Belgique à la prochaine Coupe du monde."

L’arrière droit du BVB aura sans doute besoin d’un petit mois avant de pouvoir rejouer, notamment parce qu’il lui faudra éviter les contacts. Cela ne devrait cependant pas l’empêcher d’entretenir sa condition physique, même s’il est clair qu’il risque de manquer un peu de rythme à l’heure d’entamer les débats au Qatar. Rappelons que les Diables rouges feront leur entrée en lice en Coupe du monde le 23 novembre, face au Canada.