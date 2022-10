Pour ce 63e chapitre, le grand maître Gilles Orban a intronisé six nouveaux membres. Durant la cérémonie, sept personnalités ont, par ailleurs, reçu le titre de chevalier honoris causa.

26 confréries présentes

Il s’agissait de la première cérémonie des Herdiers après deux ans d’absence. C’est d’ailleurs ce que Thierry Delmée, grand scribe de la confrérie, a confié juste avant la cérémonie: "Cela aurait pu être la 65e cérémonie, mais le coronavirus nous a empêchés de nous réunir ces deux dernières années".

Comme d’habitude, de multiples confréries avoisinantes, 26 cette année, ont participé à l’événement, telles que la confrérie de la Myrtille de la Salm, la confrérie du Pékèt d’Namur et de ses Escargots ou encore celle des Sossons d’Orvaulx.

De nouveaux membres mis à l’honneur

Et bien sûr, comme chaque année, de nouveaux membres ont été accueillis au sein de la confrérie, entourés de leurs parrains et marraines respectifs. Ces nouveaux membres sont: Fabienne Godfroid, Mercédès Heintz, Nathalie Sac, Michaël Steiver, Jacques Louis, Bernard Vanderplancke.

Les candidats ont d’ailleurs dû prêter le traditionnel serment, afin de garantir protection au fameux jambon et saucisson d’Ardenne: "Je jure de recommander, partout et en toute occasion, comme mets délectables, le jambon et saucisson fumé préparé en notre Ardenne".

Lors de ce nouveau chapitre solennel, ayant lieu tous les deuxièmes samedis du mois d’octobre, six personnalités de la région ont obtenu le titre de chevalier honoris causa: Jacqueline Teysseman, Justine Rahir, Gilles Remy, Cédric Piron, Cédric Leboutte, Léon Choffray, Sébastien Delmée.

La prochaine cérémonie se déroulera le 14 octobre 2023.