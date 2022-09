Pas du tout! Personne ne s’attend jamais à ce genre de récompense. Mais il faut aussi dire que nous travaillons, au quotidien, avec cœur et passion. Forcément, ça finit par payer un jour.

Que ressentez-vous?

Nous sommes vraiment contents, encore plus de voir ce que nous avons réussi à faire en trois ans. Et de se retrouver aux côtés de grandes pointures de la chocolaterie comme Dominique Persoone (NDLR: chocolatier de l’année pour la Flandre).

Puis il y a aussi beaucoup de fierté de ramener ce prix en province de Luxembourg car elle est trop rarement mise en avant. Puis aussi fiers de faire briller Bastogne. Nous ramenons ce prix pour le partager avec tous les Bastognards.

Vous parlez au pluriel, car votre compagne Aline participe activement à ce succès, non?

Oui, c’est un succès partagé! Beaucoup de gens me demandent d’ailleurs pourquoi le nom “Pierre Plas”, c’est simplement parce que j’étais seul quand j’ai créé la chocolaterie puis Aline a rejoint le projet.

Ce prix va-t-il changer quelque chose pour vous?

Oui, d’après les échos que nous avons eus, cela change surtout au niveau des ventes car cela amène 30 à 40% de chiffres d’affaires en plus.

Ces trois dernières années, nous avons agrandi nos installations petit à petit, pour investir dans de nouvelles machines. Et nous avons embauché deux vendeuses à temps plein car ce n’était plus possible d’assurer la fabrication en atelier et la vente à deux.

Quel est votre prochain objectif? Grandir encore?

Nous regardons pour une nouvelle surface pour installer un atelier plus grand, parce que nous sommes un peu à l’étroit actuellement. L’idée est de trouver un endroit à Bastogne, mais le magasin ne changera pas de lieu, il restera au centre-ville, où nous pouvons aussi profiter du passage de nombreux touristes. Contrairement à ce que certains disent, ce centre-ville est loin de mourir, on voit de plus en plus de boutiques qui ouvrent, ça égaie la grand-rue.

Comptez-vous ouvrir un deuxième magasin?

Non, nous ne voulons pas devenir trop grands, car cela amène son lot de complications. Nous nous cantonnons à une seule boutique et à la fabrication de nos produits.

Au niveau de vos produits, qu’est-ce qui vous démarque des autres?

C’est le fait que nous fabriquons notre chocolat à partir de la fève, même si ça devient de plus en plus courant. Nos produits sont 100 % fabriqués maison, nous n’utilisons pas de produit industriel ou semi-fini. Nous concassons, affinons la fève dans notre atelier. Ce qui prend d’ailleurs beaucoup de place.

Ces fèves, comment les sélectionnez-vous?

Nous avons une personne référente qui nous demande ce que l’on cherche. Elle va dans les plantations quand nous ne savons pas y aller, pour vérifier qu’il n’y a pas de travail des enfants, pas de souci de bactérie, etc. Si c’est ok, il importe une partie pour faire des essais et cela démarre comme ça.

Quels sont vos produits phares?

Notre spécialité, c’est le « Bean to Bar »(de la fève au chocolat) dont découlent tous nos chocolats Grand Cru, en carrés de ganaches ou en tablettes. Et l’un de nos chocolats qui se vend le plus, c’est un Praliné à la noix de pecan sur lequel on dépose une pâte de fruit de la passion.

