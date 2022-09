Bastogne : la plaine de jeux du quartier de l’indépendance voit le jour et ravit les jeunes

Jeunesse ravie

Ils étaient nombreux à assister au découpage du ruban d’inauguration ce samedi. Tous les élus du conseil communal des jeunes de Bastogne, entourés d’enfants et d’habitants du quartier, étaient ravis de pouvoir être présents. Pour Gabriel, 15 ans, la constitution de ce nouvel espace de loisirs est un véritable plus pour le quartier: "Cela fait déjà plusieurs semaines que je viens jouer ici. Avant, c’était un ancien terrain de pétanque, et les seuls endroits pour s’amuser entre nous, c’était le terrain de foot, explique-t-il. On voit que cela fait plaisir aux jeunes de venir se réunir à la plaine. C’est vrai qu’avant, les enfants du quartier s’ennuyaient un peu". Pour Fiona également, c’est un vrai bonheur de venir se défouler ici. "Parfois après l’école, ma maman m’accompagne sur cette plaine pour venir jouer avec mes amis. Avant, on sortait rarement ensemble parce qu’il n’y avait pas vraiment d’endroits où se rendre pour s’amuser".

Une plaine de jeux unique en son genre

Il faut dire que la conception de cette plaine de jeux a été pensée à merveille, comme l’explique Philippe Collignon, échevin en charge des sports et de la jeunesse: "Le revêtement coloré d’un orange vif est amortissant. Tout a été confectionné de sorte à prévenir les chutes en hauteur des enfants, afin qu’ils puissent s’y aventurer en toute sécurité". Pour les plus grands, des barres de tractions ont été installées afin de permettre l’exercice d’activités physiques. Quant aux plus jeunes, ils peuvent faire l’expérience d’une balançoire tout à fait unique, puisqu’elle permet à un parent de se balancer avec son enfant sur le même socle, le siège étant deux en un. Cette nouvelle zone de loisirs est également munie d’une caméra de surveillance pour garantir un maximum de sécurité, de quoi également réjouir les parents.

Un quartier redynamisé

C’est dans le cadre de la rénovation de tout un quartier que la plaine de jeux a vu le jour. Désormais, les habitants du quartier de l’indépendance peuvent circuler sur des trottoirs sécurisés, avec un nouveau mobilier urbain, des plantations et des parvis fleuris. Des luminaires flambant neufs ainsi que des zones de rencontres y ont également été installés.

Benoît Lutgen s’est dit heureux de constater que depuis l’inauguration du quartier l’an dernier, ses habitants ont pris soin de tous ces nouveaux aménagements.

Aujourd’hui, cette nouvelle aire de loisirs s’apprête à enchanter petits et grands. "Cette plaine de jeux est sans doute la plus belle de Bastogne. Elle est magnifique. J’espère que vous, chers enfants, allez en profiter un maximum!", a conclu le Bourgmestre lors de son discours d’inauguration.