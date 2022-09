Bastogne : une première cosy et réussie pour la Guinguetta Francis

"Nous sommes très contents de la journée, poursuit le président. Nous avons eu une moyenne de 140 personnes sur le site, c’est une bonne première dans une super ambiance."

Un événement à taille humaine, bien loin de la grandeur du Ward’in Rock. Certes, si le public a répondu présent – tous les bancs étaient occupés par exemple, les spectateurs étaient loin d’être serrés dans ce jardin samedi. Mais cela rejoint la philosophie des organisateurs: "Nous voulions proposer un événement sympa et cosy pour finir l’été en douceur et en famille. Avec l’envie de proposer des découvertes musicales. Puis l’idée était aussi de se recentrer sur un événement plus petit. D’autant que notre comité est réduit, il faut donc une organisation à notre mesure.Car notre but est toujours de prendre du plaisir à organiser ces événements et dans ce que l’on fait. Et c’est le cas ici. "

Les organisateurs avaient donc le sourire samedi soir.

Entrée au chapeau

Pour cette première édition de la "Guinguetta Francis", ils ont en tout cas soigné les détails. En plus des concerts et du cadre sympathique dans la verdure décorée du jardin des Franciscains (et par endroit parsemé de pommes fraîchement tombées), les gens, entre amis ou en famille pouvaient par exemple s’amuser au molky ou au jeu du clou. Sans oublier un labyrinthe de branches pour les plus petits, lorsqu’ils ne dansaient pas, avec des grands yeux rivés vers l’artiste, devant la scène. "Voir les enfants captivés comme cela, ça veut dire que c’est gagné pour nous. Ces jeunes prennent ainsi goût à vivre un concert, c’est un bel accès à la culture", se réjouit l’organisateur. Une satisfaction réelle car le but est aussi d’ouvrir la culture à tous. C’est d’ailleurs pour cela que le prix de l’entrée était "au chapeau", lisez par là que chacun donnait la somme qu’il voulait, sans prix imposé. "C’était notre envie, même si c’est un peu un pari. Nous ferons les comptes à la fin, pour voir comment ce système fonctionne", admet Mathieu Lambert. June Road, Thds, Lo Bailly et DJ Fu ont, eux, assuré avec brio sur la scène, se succédant à partir de 15h.

Une première édition plutôt réussie. Qui en appelle une deuxième? "Si nous pouvons continuer sur ce modèle, avec des petits événements que l’on prend du plaisir à organiser, ce serait top. Mais chaque chose en son temps", conclut le président de l’ASBL Ward’in Rock.