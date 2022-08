L’abattoir de Bastogne rouvrira en 2025 avec deux nouveaux partenaires

Deux professionnels du secteur, le Liégeois Bernard Gotta et Marcel Peters (Saint-Vith) vont créer une nouvelle société et rassembler les activités de leurs différentes filiales sur le site du zoning 1 de Bastogne."C’est un investissement solide avec des gens qui connaissent le métier pour faire tourner un outil d’une certaine taille, analyse le bourgmestre bastognard, Benoît Lutgen.Cette ouverture aura un impact bien au-delà des frontières communales. Cela permettra des réductions des coûts au niveau des déplacements et également pour le bien-être animal, deux tendances soutenues par l’Europe."

Deux sociétés complémentaires

Les deux sociétés ne sont pas des inconnues. Bernard Gotta possède également Viande de Liège. Il a pour principaux clients les bouchers indépendants et la grande distribution; et abat quelque 14000 bêtes par an avec un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros pour les deux filiales. Marcel Peters sort quelque 26000 carcasses avec une exportation à raison de 90% vers les pays frontaliers. Deux types de clients qui s’avèrent donc complémentaires.

Les partenaires vont investir 16 millions d’euros sur le site avec de nombreux travaux à réaliser: le doublement de la surface des étables (pour passer à 250 bêtes), la rénovation, la modernisation et l’agrandissement de la chaîne d’abattage, la création d’un hall pour la boyauderie, l’aménagement d’un tunnel de refroidissement rapide, la construction d’un frigo supplémentaire, l’aménagement de quatre tables de désossage bœuf, un atelier de découpe pour le porc, des zones de stockages automatisés, de nouveaux quais, de nouveaux bureaux et un focus sur l’ergonomie facilitant le travail des opérateurs.

180 personnes à trouver

Et ce dernier point, le bien-être du personnel. Mais aussi trouver les 180 personnes qui devront faire tourner le nouvel outil et qui est l’ un des grands défis.

Les ouvriers des sites de Liège et Saint-Vith seront conviés à venir travailler à Bastogne et il faudra penser à du recrutement, mais aussi à la formation qui pourrait très bien voir le jour sur le site même de l’abattoir.

"On parle d’un pôle d’excellence au niveau agroalimentaire,lance le ministre wallon Willy Borsus. Il trouverait clairement sa place à cet endroit."

Il faudra cependant encore un peu de patience avant de retrouver de la vie sur le site de l’abattoir.

En effet, après les différentes demandes de permis et les travaux (2024), les investisseurs espèrent un retour de l’activité pour fin 2024 voire début 2025.

Encore un peu de patience donc pour le monde de l’élevage du plateau de Bastogne qui doit actuellement effectuer de longs déplacements pour l’abattage de ses animaux.