Jean-Pol Serré, 7400 km à coups de pédale pour le climat

Outre sa famille, de nombreux amis, mais aussi des enfants des plaines qui avaient réalisé des fresques des dessins le mettant à l’honneur, n’ont pu retenir leurs applaudissements.

C’est clair qu’il s’agit d’un bel exploit qu’il vient de clôturer en réalisant quelque 7400 km à vélo en faisant un aller-retour jusqu’au Cap Nord (Norvège).

L’ancien militaire, âgé de 69 ans, voulait alerter un maximum de personnes sur les problématiques climatiques, mais également récolter des fonds pour la Croix Rouge ukrainienne et l’ASBL Nos enfants cardiaques.

Le cycliste de l’extrême a mis dans ses sacs pléthore de souvenirs."Ce qui m’a permis d’avancer, c’est le soutien de toutes les personnes que j’ai rencontrées, que ce soit avec un sourire, une parole ou plus, explique-t-il.Je suis effaré par ce que j’ai vu au niveau du changement climatique, comme on le voit aussi avec les températures qui sévissent en Belgique. L’avenir passe par la jeunesse. Il faut la former. Il devrait y avoir un cours de climat."

Jean-Pol Serré a aussi vu l’évolution de notre pays par rapport à tous ceux qu’il a visités.

"L’endroit où les routes sont les plus catastrophiques, c’est clairement la Belgique. On ne veut pas motiver la pratique du vélo comme on l’a fait en revenant en arrière dans la décision de passer la TVA à 6%. Dans un pays comme l’Allemagne, dans les grandes villes, on ne retrouve qu’un quart de voitures dans les centres le week-end. Que dire des immondices qui traînent au bord de nos routes? On est vraiment les derniers de la classe."

S’il est pessimiste au niveau du climat, il a par contre vu tant de positif dans les gens."Les anecdotes sont nombreuses dans ce cadre, poursuit-il.Au Cap Nord, des Français m’ont soutenu en disant que c’était bien ce que je faisais pour les jeunes alors qu’on ne se connaissait pas. Encore en Allemagne, un cycliste m’a accompagné durant dix minutes et m’a soutenu."

S’il va à présent profiter de sa famille et d’un retour au calme à la maison, Jean-Pol Serré veut déjà se lancer un prochain défi.

"J’ai déjà en tête ma prochaine randonnée. Je vais me rendre en Ukraine, en Moldavie, des pays où la paix est menacée."

Les 7400 km dans les jambes ne l’ont donc pas refroidi. Il pense aussi à rédiger un livre et à se rendre dans les écoles pour partager son expérience.