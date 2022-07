82 ans et toujours passionné avec sa Panhard et Levassor de 1896 au Circuit des Ardennes

Une moyenne de 15 km/h!

Sa Panhard et Levassor, il la sort assez régulièrement. "J’ai encore fait plus de 230 kilomètres avec, il y a une quinzaine de jours , souligne-t-il. C’est une voiture très solide qui a notamment participé au centenaire Paris-Bordeaux en 1995". Pour la vitesse et la puissance, rien avoir avec les véhicules plus récents. Une puissance de quatre chevaux et 15 km/h de moyenne! "Le véhicule est équipé d’un allumage par incandescence, poursuit Pol Sonet. On chauffe des tubes de platine dans lesquels le mélange carburé rentre et explose". Depuis sa mise en circulation il y a plus de 126 ans, on imagine qu’elle doit avoir pas mal de kilomètres au compteur. "Mais impossible à chiffrer puisque le compteur n’existait pas à cette époque-là" , sourit le passionné.

Pas fan des nouvelles technologies

Après chaque sortie de sa précieuse voiture, Pol Sonet ne compte pas ses heures passées sur celle-ci. "Depuis que je suis retraité, je ne fais plus que ça, précise le Louviérois. Après chaque rallye, il y a des réparations à faire. Toutes les pièces sont d’origine sur le véhicule et nous les fabriquons nous-mêmes quand il faut en changer une". Depuis 2002, date de lancement de la commémoration du Circuit des Ardennes, Pol Sonet n’a raté aucun rassemblement. "La première commémoration était purement historique, précise-t-il. À présent, c’est plus une grande balade et des retrouvailles entre passionnés". Et que pense un amoureux de l’automobile à l’ancienne face à l’électronique et l’électrique des voitures actuelles? "Rien ne vaut une voiture à essence sans électronique. Mon véhicule de tous les jours a 14 ans et c’est très bien ainsi ", conclut le sympathique monsieur.