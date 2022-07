Plongée émouvante dans l’après-guerre et bien plus avec l’extension du Bastogne War Museum (vidéos)

+ À LIRE | Bastogne : le Bois Jacques offre désormais une expérience vidéo immersive unique dans la bataille des Ardennes

Au niveau muséal d’abord puisque cette extension comprend un nouveau parcours "Génération 45", qui revient sur l’après-guerre jusqu’à la chute du mur de Berlin. "Les visiteurs sortaient contents, mais avec un goût de trop peu: que se passe-t-il après la guerre? Nous avons prolongé la visite pour répondre à cela" , s’est réjouit le bourgmestre Benoît Lutgen, qui était accompagné de la ministre Valérie De Bue, de l’administrateur-délégué de Tempora Benoît Remiche et du directeur d’Idélux projets publics Jacques Hansen.

"Génération 45" offre une visite immersive et audioguidée, suivant le parcours de deux personnages réels de la bataille des Ardennes, aux histoires uniques et liées à Bastogne: un vétéran américain, Sergio Moirano (qui a épousé une Belge), et d’un vétéran allemand, Karl Köhler (qui a vécu à Noville), après la guerre. D’abord en plongeant dans une rue, fictive, grandeur nature.Avec les dégâts provoqués par la guerre, les débris, les baraques temporaires et autres affiches pour collecter de l’argent. Saisissant.Encore plus pour les Bastognards qui reconnaîtront sans mal la chapelle de la rue du Sablon et se rappelleront du Cinéma Patton (qui occupait les murs du centre culturel actuel). Cinéma dans lequel les visiteurs sont ensuite amenés à pénétrer, pour découvrir une salle pour le moins impressionnante avec ses trois énormes écrans couvrant les murs, sans oublier un dernier écran sur le plafond. Et ainsi visionner une vidéo d’une vingtaine de minutes retraçant la vie des deux vétérans ainsi que le contexte mondial, de 1945 à 1989, à l’instar de la construction de l’Union européenne.

Impressionnant et touchant à travers les deux histoires personnelles.Encore plus lorsque l’on sait que Sergio Moirano a assisté à l’inauguration du BWM. La ministre De Bue n’a d’ailleurs pas été la seule à sortir du visionnage le regard embué.

Tribunal de guerre

Cette nouvelle annexe, qui abrite la nouvelle entrée principale, développe aussi le pôle pédagogique, avec une salle de classe et une salle "Tribunal de guerre", où sera proposé un jeu de rôle. Et ce avec un programme réalisé par l’équipe pédagogique du BWM. "Nous avons beaucoup de visiteurs, mais trop de peu de visites scolaires, a noté Benoît Lutgen. Il manquait des infrastructures pour les accueillir, ce n’est plus le cas maintenant.L’ambition à terme est d’organiser des classes citoyennes, à l’instar des classes vertes, pour que chaque jeune comprenne ce qu’il s’est passé et la réalité actuelle".

Autre pôle développé, le scientifique. Avec des locaux d’archivages d’objets et de documents.Et prochainement, le BWM disposera d‘un centre de documentation. Le pôle événementiel a aussi été soigné avec une salle de convention équipée de 400 m2, sans oublier la salle accueillant la réplique grandeur nature d’un P51 Mustang. Enfin, dernière nouveauté, le visiteur pourra poursuivre son parcours à l’extérieur, pour découvrir le Bois Jacques et sa nouvelle animation immersive. Le mot de la fin revient à Benoît Lutgen: « Nous espérons que chaque visiteur repartira différent et aura un peu plus de lumière dans le cœur et l’esprit ».