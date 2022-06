Bastogne : les cours de récréation colorées et animées par «Ose», un artiste local (photos)

Pas seulement esthétiques, ces œuvres proposent aussi des jeux divers, à l’image des marelles en 3D, du parcours d’exercices à Arloncourt (notre photo) ou du jeu du Serpent revisité à Noville. "Dans les plans de pilotages, soumis par les directeurs d’école, apparaissait la demande d’un espace aménagé dans les cours, nous avons donc lancé un marché public , remporté Benny Steiver, récapitule Fredéric Welschen, adjoint à l’Enseignement. L’idée était de permettre à chaque école de créer un espace extérieur didactique. L’artiste a fait des propositions aux écoles, en cadrant les possibilités des jeux et des dessins, et chacun a ainsi pu choisir ce qu’il désirait, en s’adaptant aux besoins. Par exemple, à Mageret, école d’immersion, ils ont choisi une rose des vents français-anglais, à l’entrée de la cour".

Inscrits au budget 2021, ces aménagements ont été réalisés ce printemps, durant un mois et demi, pour être terminés fin mai.Le tout pour un coût de 10000€. "Avec la garantie que l’artiste fera les réparations et retouches nécessaires, ce que l’on n’aurait pas forcément eu avec une société spécialisée" , précise l’échevin de l’Enseignement Philippe Collignon.

Ravi de travailler avec un artiste local qui a déjà fait ses preuves dans quelques endroits de Bastogne, Frédéric Welschen ajoute que cela "permet qu’il explique aux enfants les différents aspects de l’art, la différence entre des tags, souvent illégaux, et des graphes artistiques.Et qu’une fresque ne se limite pas à un tableau accroché au mur." "Ose" est tout aussi enthousiaste: "J’ai reçu un super accueil dans toutes les écoles, avec des échanges très instructifs avec les professeurs."

Le Bastognard admet même " avoir été agréablement surpris par ces écoles de village ", lui qui vit en ville. Enfin, et c’est bien là tout l’essentiel, les premiers intéressés, les enfants, sont comblés par cette nouveauté qui enjolive encore un peu plus leur espace de divertissement. "C’est vraiment très bien, lancent plusieurs élèves de l’école d’Arloncourt. Nous l’utilisons tous les jours! Et puis, c’est très bien fait." Et une petite voix d’ajouter: "On peut remercier le peintre!" La vérité sort de la bouche des enfants et, sur ce coup on ne peut que le confirmer.

"Les élèves se réapproprient leur cour. Cette initiat ive s’inscrit aussi dans une volonté générale de diversifier les espaces des cours de récréation,commente Philippe Collignon. Il y aura toujours le ballon de foot, mais aussi des zones de repos, d’autres jeux, etc. À Mar vie, par exemple, un coin “bisou” a aussi été aménagé, où les parents disent au revoir à leur(s) enfant(s), suite à une demande de l’école."

Des fresques dans Bastogne?

Quant à "Ose", dont vous pouvez admirer une œuvre sous le pont de la pépinière à Bastogne, il n’est pas impossible de retrouver prochainement ses fresques dans des rues Bastognardes. "J’ai répondu à un appel à projets de la Commune dans ce sens, on verra bien. " Affaire à suivre.Les élèves n’ont, eux, plus à attendre pour profiter chaque jour des dessins du Bastognard. Et ils ne s’en privent pas.