Nouveau coup d’arrêt pour la réhabilitation de la ligne Bastogne - Libramont ?

"Nous avons reçu une réponse et selon le ministre, après des analyses, il est impossible d’avoir une assiette libre à côté duRAVeL tout au long de la ligne , regrette le mayeur. Cela reste pourtant une liaison nécessaire et je ne comprends pas cette réponse ni la logique en place à une époque où on veut limiter la pollution alors que cela permettrait de rejoindre la gare de Libramont. "

Benoît Lutgen a aussi annoncé qu’une délégation bastognarde, avec des Amis du rail, devrait se rendre dans différents endroits en Europe "pour montrer que la cohabitation entre le rail et le RAVeL est réalisable, à condition d’exproprier et de contourner certains endroits.C’est possible!" .

Pendant ce temps, le RAVeL entre Libramont et Bastogne est en cours d’amélioration pour assurer une liaison plus aisée et complète entre les deux villes.