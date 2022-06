Ainsi, la zone 30 existante près de l’école va être étendue pour couvrir tout le carrefour alors que les quatre ralentisseurs, constitués de trois bandes de briques chacun, sur les routes menant au carrefour vont être enlevés.

"Ce type de ralentisseur, tel qu’il existe, n’est pas des plus efficaces pour faire ralentir, et surtout, il provoque d’importantes nuisances sonores, encore plus quand il est passé à basse vitesse que rapidement, donc nous avons décidé de modifier cela" , a annoncé le bourgmestre Benoît Lutgen, lors du conseil communal jeudi soir. Frédéric Lambert, des Citoyens positifs, fait part de ses craintes: "Oui, ce dispositif fait du bruit, mais il casse tout de même bien la vitesse.Si on l’enlève, ce ne sont pas les panneaux qui vont empêcher d’aller vite. Cela va désécuriser le carrefour."

Son colistier Michel Staes ajoute que, lui qui a vécu près de ce carrefour, n’y a jamais vu d’accident dangereux du fait de "la disposition spéciale de ce carrefour" , mais que le bruit lors du passage sur ces bandes de briques "est trop important, quel que soit l’endroit où c’est installé" . Benoît Lutgen précise que d’autres éléments, comme un panneau lumineux, devraient être installés en complément.

Quant au choix de ne pas installer d’autre dispositif de ralentissement, l’échevine Françoise Georges indique qu’ils ont "pensé à un plateau, à des coussins berlinois, etc.Mais le souci incontournable est que les bus TECpassent par cette route et que la société n’accepte que les plateaux d’une certaine dimension." Six Citoyens positifs se sont abstenus sur ce point, qui passe à la majorité.