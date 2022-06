Le parking du Bastogne War Museum payant...sauf pour les Bastognards et Bertognards

Détail de taille, les citoyens de Bastogne (et bientôt de Bertogne aussi) seront exonérés de la redevance. "Ce sera soit via un badge, soit via une reconnaissance des plaques d’immatriculation, après une inscription en ligne" , a éclairé le mayeur, qui privilégie la deuxième solution, moins conséquente matériellement pour la Commune.

Autre exception, l’accès au parking sera gratuit lors des journées commémoratives et pour les événements exceptionnels, sur décision du bourgmestre. "Les barrières seront fermées la nuit, ce qui amènera plus de sécurité" , a aussi informé Benoît Lutgen.