La Bastognarde Coralie Bonnet, nouvelle députée provinciale : « mettre l’accent sur les métiers en pénurie »

Quand je me suis présentée la première fois aux élections communales à Bastogne, en 2012, c’était dans l’objectif de présenter des projets pour ma commune. Cela fait partie de la base de mon engagement politique. En 2018, quand j’ai choisi de me présenter également au niveau provincial, c’était avec un intérêt grandissant pour la dimension provinciale. Lorsque Bernard (Moinet) a annoncé son futur départ, cela a été un honneur pour moi de savoir que je comptais parmi les personnes auxquelles le parti (NDLR: Les Engagés) songeait pour son remplacement.

A vous entendre le choix n’a donc pas été difficile à poser?

C’est toujours difficile de quitter des projets en cours, mais ils ne seront pas mis à mal par mon départ. Mon enthousiasme est grand pour l’ensemble des défis et projets provinciaux.

La Province de Luxembourg, qu’est-ce que cela représente pour vous?

La Province, en tant qu’institution publique, apporte pas mal de réponses aux besoins de la population et des Communes. Que ce soit dans le secteur de l’accompagnement de la personne handicapée, le secteur culturel, dans l’agriculture…

Sur le plan plus politique, la dimension provinciale est importante à mettre en avant, j’en suis convaincue.

Les Luxembourgeois ne sont jamais aussi forts que lorsqu’ils sont unis pour faire entendre leur spécificité à d’autres niveaux de pouvoir.

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur, ceux que vous auriez envie de développer?

Premièrement tout ce qui touche aux circuits courts, soutien aux agriculteurs et à l’alimentation durable dans la province. L’idée c’est de pouvoir mettre en place de nouveaux projets pour inciter à la consommation dans les circuits les plus courts possibles, afin de soutenir nos agriculteurs et que leurs productions soient connues dans les écoles, les collectivités locales et auprès du secteur horeca. Ce sont des projets à poursuivre et à amplifier dans le futur.

Sur le plan économique et de l’emploi, je voudrais mettre l’accent sur les métiers en pénurie (métiers techniques, métiers du secteur de la santé et de l’horeca), en étant aux côtés des entreprises, en lien avec les écoles de notre région pour répondre aux besoins des entreprises. Avec une touche que je voudrais apporter par rapport à l’entreprenariat des femmes, et aux métiers qu’elles pourraient exercer alors qu’historiquement ils étaient peut-être plus masculins.

Comme le métier de député par exemple. Or, depuis ce vendredi, les femmes sont majoritaires au collège provincial (3 députées sur les 4), une première. Est-ce quelque chose de significatif à vos yeux ou plutôt anecdotique?

Le nombre de femme dans l’hémicycle provincial est déjà très important (NDLR 17 femmes, 20 hommes). La Province de Luxembourg est exemplaire à ce niveau-là. Chez Les Engagés, les femmes étaient même majoritaires juste après les élections de 2018.

C’est évidemment un honneur de pouvoir donner ce signal que dans des représentations politiques, les choses changent, les choses bougent.

Et cela doit pouvoir encourager, à tous les niveaux de la société, les jeunes filles et les jeunes femmes à s’engager pour leurs idées ou pour leur vocation. C’est vraiment quelque chose auquel je tiens.

Pensez-vous que les femmes apportent un autre regard, une autre manière de fonctionner?

Ce qui est important, c’est l’équilibre, que ce soit entre les genres, les provenances, les expériences, les compétences.

Qu’on soit un homme ou une femme, chacun vient avec son bagage, son regard.

Et c’est le mélange de l’ensemble qui fera qu’on continuera à prendre les bonnes décisions pour la Province, en consultant un maximum de partenaires.

On sera déjà très vite aux élections provinciales de 2024. Avec la volonté pour vous de rester députée?

Mon intérêt pour la dimension provinciale est important, comme je l’ai déjà dit. Si j’ai la chance de pouvoir poursuivre les projets au-delà de 2024, ce sera évidemment avec grand plaisir. Ma priorité pour le moment, elle est bien sûr de prendre mes fonctions, de rencontrer les différents partenaires et le personnel provincial avec lequel je vais travailler. Et de mettre toute mon énergie aux deux années et demie qui reste de législature avant d’envisager la suite.