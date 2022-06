La place Charles Govaerts inaugurée à Bastogne: «Il avait l’étoffe des héros du quotidien»

Un choix, réalisé après avoir lancé un appel aux citoyens, qui ravit son fils, André, qui avait expliqué dans nos colonnes en février 2020espérer que son père soit enfin reconnu à sa juste valeur.C’est que le docteur Charles Govaerts, décédé en 1992, a été aussi taiseux sur son œuvre que grandiose dans ses accomplissements durant la bataille des Ardennes. Même s’il n’en parlait jamais, son rôle, primordial pour la population bastognarde, a largement dépassé le simple travail d’un médecin de campagne. Il a d’ailleurs reçu la médaille civique.

Une vie aux services des autres

Charles Govaerts terminait ses études de médecine quand la guerre éclate. Domicilié à Flémalle à l’époque, le jeune homme décide de rejoindre le corps médical de l’armée belge à Gand. Durant la campagne des 18 jours, son service suit l’armée qui recule vers le nord face à l’avance allemande. Il rejoint la France avec des collègues et, à Dunkerque, alors que les Anglais sont coincés sur la plage, ils parviennent à trouver un voilier et à traverser vers la Grande-Bretagne où ils sont refoulés sur le champ: demi-tour vers le continent et Le Havre pour une traversée des plus périlleuses.

Il rentre chez lui à pied rejoindre son épouse à Flémalle puis, devant la disette, ils décident de s’installer à Bertogne en 1940, puis à Bastogne où le docteur se lie d’amitié avec le lieutenant Étienne, officier de réserve des Chasseurs Ardennais qui coordonne la résistance armée dans les bois environnants. Engagé lui-même dans la Résistance, le docteur est souvent appelé pour soigner un compagnon blessé ou malade, sans savoir si le porteur du message qui réclame de l’aide était un résistant, ou un collaborateur.

Soigner sous les bombes

Lors de l’offensive Von Rundstedt, sa femme et lui refusent d’évacuer Bastogne devant la poussée allemande.Seul médecin civil encore présent, il soigne les citoyens tapis dans les caves.Tout en abritant des soldats américains dans sa maison.

Notre collègue Philippe Carrozza reprend un de ses souvenirs dans "Ultimes confidences", paru chez Weyrich: "J’étais appelé un peu partout. Dès les premiers jours de la bataille, un capitaine américain est venu réquisitionner mon matériel médical car il manquait de tout. Il me rapporta les curettes de gynécologie. Heureusement, car peu de temps après, je fus appelé pour soigner une femme qui souffrait d’une hémorragie. Je stérilisai tous mes instruments dans la cave en mettant de l’alcool dans un bassin. Je travaillai à la lumière d’une lanterne d’écurie, sous le bombardement. Les conditions n’étaient pas les meilleures, mais les résultats furent excellents." Saisissant!

Après la guerre, il poursuit son métier de médecin et devient échevin en 1970 puis bourgmestre faisant fonction trois ans plus tard lorsque Louis Olivier devient ministre.Charles Govaerts, passionné de vol à voile, a aussi été actif dans le corps de Sapeurs-Pompier et président du club de football de Bastogne. Une vie bien remplie, laissant le souvenir d’un homme apprécié pour sa bienveillance et sa simplicité.

"Il était juste, il était temps de lui dédier une place, un lieu de vie qui nous rappelle que le courage pendant ces années de guerre fut aussi l’apanage des “soldats de la santé” qui côtoyaient la souffrance et la détresse en apportant le double réconfort du soin et de l’écoute, a commenté Benoît Lutgen. Comme Augusta Chiwy et Renée Lemaire, le médecin résistant avait l’étoffe des héros du quotidien, la grandeur de ces personnes qui décident d’agir, quand les circonstances le commandent, et que la nécessité impérieuse d’un engagement l’emporte sur la crainte du danger."