Bastogne : un Memorial Day 2022 très particulier sans le Mardasson, mais avec l'Ukraine en écho

Cette édition 2022 du Memorial day à Bastogne restera singulier pour deux raisons.D’abord car, exceptionnellement, cet hommage aux soldats américains tombés dans les conflits à travers le monde n’a pas pu se tenir sur le site du Mardasson, à cause des travaux qui y sont effectués actuellement.Et ensuite car pour la première fois depuis bien longtemps, une guerre a lieu en Europe au même moment ."En dehors de la guerre en Yougoslavie, l’Europe était restée en paix depuis la 2eGuerre mondiale, combien de fois ne s’en est-on pas félicité?, a commenté le bourgmestre Benoît Lutgen derrière un pupitre installé près de la scène de la salle Jean XVIII. Ce n’est plus le cas.L’annexion de la Crimée, le sort du Donbass, cela ne rappelle-t-il pas l’Anschluss, survenue avant la Guerre?" Et de poursuivre en rappelant l’incroyable geste à ces jeunes Américains qui sont venus défendre la démocratie à des milliers de kilomètres de chez eux, en 1944.Le mayeur, qui s’est rappelé son voyage humanitaire à Lviv début mars, a également remercié ses citoyens: "Bastogne a été exemplaire dans la solidarité envers les Ukrainiens à travers toute une série d’actions". Tout en soulignant l’importanced’aider les familles précarisées ici, encore plus touchées par les conséquences financières de ce conflit.