Poursuivi par la police, il finit sa course dans un champ près de Bastogne

La substitute Pascale Robert parle " d’un florilège de toutes les entraves les plus graves à la circulation ". L’homme a plusieurs antécédents spécifiques de conduite alcoolisée. Et une condamnation de moins d’un an pour défaut d’assurance.

Le ministère public requiert 6mois de prison et 3200 € d’amende, un an de déchéance du droit de conduire, et la mise en place d’un alcolock.

L’avocate du prévenu, Me Batardy, insiste sur les remords éprouvés par son client, qui n’avait aucun souvenir de cette course-poursuite! " Quand un inspecteur de police lui a raconté, qu’au carrefour de Noville, au feu rouge, il a failli percuter un véhicule, il s’est totalement effondré. Il est à la limite dégoûté de lui-même. Il explique son état par une période difficile dans sa vie: un divorce, avec le Covid il n’a plus vu sa fille, la vente de sa maison… "

L’avocate ajoute que le prévenu a indemnisé le cultivateur pour la clôture, ainsi que la société à qui il louait le véhicule. Elle sollicite un sursis probatoire, et l’obtient.

Six mois avec sursis

Son client écope de six mois de prison avec sursis probatoire de 5 ans. Il devra poursuivre son suivi psychologique, limiter au maximum sa consommation d’alcool et le prouver par des prises de sang, suivre une formation VIAS. Il écope également de 3200 € d’amende avec sursis. Et de six mois de déchéance du permis de conduire, dont cinq mois avec sursis. Il devra passer les examens théorique, pratique, médical et psychologique pour retrouver le droit de conduire.