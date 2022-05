Après une phase de préparation, de relevés et de commandes durant l’automne 2021 puis l’hiver, l’entreprise Liégeois a véritablement démarré son chantier au mois de mars.

Désormais, les échafaudages entourent entièrement le Mardasson et une dizaine d’ouvriers s’activent au quotidien.C’est que la liste des travaux à effectuer est longue et surtout précise pour cette société qui a remporté le marché lancé par l’American Battle Monuments Commission, qui gère l’endroit.

"Nous devons remplacer toutes les pierres de mauvaise qualité, refaire les joints de silicone et aussi refaire la toiture en résine , débute Sébastien Straetmans, responsable de l’entreprise basée à Battice (Liège). Il faut aussi restaurer les bronzes, en les démontant et en les traitant dans notre atelier, resculpter et dorer les lettres, sans oublier les médaillons en céramique à refaire."

Un chantier clairement exceptionnel. "Nous sommes spécialisés dans la rénovation, avec des bâtiments conséquents, mais un chantier de cette ampleur-là, ce n’est pas tous les jours , confirme le patron dont la société a œuvré au barrage de Robertville l’an dernier. La difficulté de ce chantier, c’est justement son ampleur et la taille du bâtiment. Sur les plans, ça a l’air petit, mais en réalité, c’est énorme, avec des quantités hors norme."

Près de 4700 lettres à redorer à la feuille d’or

La lecture des chiffres offre un aperçu qui ne trompe pas. Ils ont dénombré 438 pierres à remplacer, 1665 éléments en bronze à démonter et traiter, 1400 lettres à regraver, 4678 éléments à redorer à la feuille d’or, ainsi que 1600 m2de pierres à polir et 4566 m courant de joints à retirer puis à refaire.Sans oublier les 600m2du toit.

"Cela demande surtout une sacrée organisation pour que tout le monde se suive, d’autant que nous devons aussi faire appel à des sous-traitants spécialisés, à l’image des médaillons en céramique qui partent chez une artisane de Soumagne" , reconnaît Sébastien Straetmans. Le coût du chantier est de 1,1 million€, financé par les Américains, "avec qui cela se passe très bien" .

La fin des travaux est prévue pour octobre. Et pas question de prendre du retard sur cette échéance puisque les commémorations arriveront dans la foulée.

"Nous sommes dans les clous, mais il ne faut pas traîner , reconnaît Sébastien Straetmans. Nous avons mis plusieurs dates butoir, comme l’application de toutes les feuilles d’or pour fin juillet. Nous allons mettre les bouchées doubles durant la bonne saison."

Si le chantier a connu un petit souci d’échafaudage dimanche, tout a été réglé depuis.Et l’entreprise Liégois a déjà démontré son savoir-faire sur le site du Mardasson, où ce n’est pas la première fois qu’elle intervient.En 2019, elle avait réalisé une première phase de travaux pour un budget de 365000€, où "nous avions nettoyé des colonnes, refait les pavés autour et restauré la crypte" .

Un coup de frais complet, pour que le devoir de Mémoire rayonne un maximum.