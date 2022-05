"Au terme de plusieurs mois de négociations, Idélux a reçu une offre ferme de reprise du site de l’abattoir de Bastogne, d’une superficie de plus de 6 hectares, comprenant des bâtiments sur plus 17500 m2, détaille Idélux. Celle-ci est portée par Marcel Peters (Saint-Vith – groupe PEMA) et Bernard Gotta (Liège – Bernard Gotta SA & Viande de Liège SA) qui ambitionnent de développer, au départ de Bastogne, un pôle agro-alimentaire d’excellence en région Wallonne."

Ce lundi 16 mai, cette offre a été présentée aux instances du groupe Idélux concernées, à savoir le Comité de secteur de la viande de Bastogne, Idélux Finances et Idélux Développement.

"Tous les conseils d’administration l’ont acceptée" , indique Idélux. L’offre devient donc engageante entre parties, lesquelles vont à présent pouvoir la mettre à exécution.

"Le groupe Idélux se réjouit de cette issue très favorable pour le secteur agro-alimentaire provincial et régional, souligne l’intercommunale. Cet accord vient conclure, avec succès, quatre campagnes de prospection internationale menées par le groupe Idélux depuis plusieurs années."

Et Idélux de terminer: "Les partenaires de la reprise se déclarent heureux de la confiance qui leur a été témoignée dans le cadre de cette opération. Ils sont très enthousiastes à l’idée de mettre en œuvre leur ambitieux projet" . Le projet d’entreprise sera présenté en détail prochainement.

Une saga de quatre ans

Voilà qui met un terme à une sacrée saga de quatre années.Tout a commencé en mars 2018 quand Veviba s’est retrouvé au cœur d’un scandale sanitaire. Le ministre fédéral de l’Agriculture en place, Denis Ducarme, et l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) avaient retiré l’agrément à l’entreprise à la suite d’une perquisition dirigée par un juge d’instruction sur le site de l’entreprise bastognarde comptant un abattoir, un atelier de découpe et un surgélateur industriel.

En juin, faute de solution, la famille Verbist acceptait de quitter le management et la société Veviba devenait alors Qualibeef. Des changements qui n’ont pas amené de miracle. Car en août 2019, les sociétés Qualibeef et AMB (Abattoir et Marché de Bastogne) ont été déclarées en faillite.

La fin du tunnel semblait arriver en décembre 2019 avec l’annonce de la reprise par Jan Swaegers et sa fille.Mais en juin 2020, la fumée blanche est devenue noire quand les repreneurs flamands se sont retirés car "les conditions difficiles liées à la crise du Covid-19 ne permettent plus aux deux parties de répondre aux conditions des conventions fraîchement signées" , expliquait Idélux à l’époque. Après cet échec, le ministre Willy Borsus avait rencontré les différentes parties et il avait été décidé de lancer une étude via la Sogepa puis un consultant. Ainsi qu’une première campagne de prospection internationale.

Depuis, plus rien ne bougeait officiellement.Et ce jusqu’à ce 16 mai et une annonce qui va ramener des emplois et ravir bien des éleveurs de la région.