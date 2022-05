«D’autres virus nous menacent-ils?» : conférence-débat à Bastogne le 16 mai

Le thème de cette conférence-débat : "La recherche scientifique et le SARS-Cov-2: d’autres virus nous menacent-ils?". Deux scientifiques mèneront cette conférence: Fabrice Bureau et Laurent Gillet, professeurs à l’université de Liège. Laurent Gillet est un Tennevillois (et ancien élève de l’INDSé) qui est à la tête d’un des plus grands laboratoires Covid-19 de Belgique .