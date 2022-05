Bastogne : Denis Pierat (Piet), c'était la rigueur mais surtout la chaleur

Originaire de Charleroi, où vivent toujours sa maman, son frère et ses filleuls qu’il aimait retrouver, Piet, son surnom pour ses nombreux amis, s’était installé dans la province pour son travail. Il officiait en effet comme militaire à Bertrix, où il avait été promu adjudant-chef. Cet engagement lui avait d’ailleurs valu des missions en Afrique, mais aussi au Kosovo (une période qui l’avait beaucoup marqué) ou encore au Liban. "Il était en fin de carrière, explique son ami Benoît Loiseau. Avec les récupérations qu’il devait encore prendre, il ne lui restait plus bien longtemps à prester, même s’il devait encore partir en manœuvre en Allemagne dans les prochains jours."

Apprécié dans le monde du sport provincial

Denis Pierat avait également apporté sa bonne humeur, mais aussi son grand dévouement dans le sport, au club de volley chez les filles de Bouillon, mais aussi au sein du club de football de Sainte-Ode et au football en salle à Corbion, puis à l’Udinese Bastogne qui avait repris sous le nom du FC Castello (club où il était membre du comité après avoir défendu les filets avec son style à lui). "La semaine passée, il s’était encore déplacé avec ses amis pour assister au match du Calcio entre l’Udinese et Milan , explique encore Benoît Loiseau. Il ne s’était cependant pas senti très bien et n’avait finalement pas assisté à la rencontre. Il était aussi passé à l’hôpital de Bastogne mercredi dernier, mais rien ne présageait cette triste fin. Il avait encore plein de projets. Il voulait notamment reprendre la buvette du volley à Bouillon. De mon côté, je ne serais jamais devenu président de Sainte-Ode à l’époque sans son soutien. Il savait s’impliquer et mettre toutes sa rigueur militaire dans l’organisation. Ce n’est vraiment pas un moment facile."

Le départ de Piet laisse déjà un grand vide auprès de ses nombreux amis à travers la province. Ses funérailles, associées aux honneurs militaires, auront lieu à Mont-sur-Marchienne ce mercredi 11 mai à 13h.