Révolution au Ruban bleu à Bastogne: pas de match de football et pas de stade en 2022

Le comité organisateur de cette journée de festivités, qui voit les Poètes et les Rhétos de l’INDSé s’affronter sportivement, a décidé de casser une tradition footballistique vieille de plus de 70 ans en modifiant en profondeur le programme habituel (si l’on excepte les deux dernières années, chamboulées par le Covid-19).

Car si les matches de basket et de baseball sont venus s’ajouter bien plus tardivement, le match de football est le cœur historique de ce Ruban bleu.Avec quelques beaux noms qui y ont participé, dont un certain Thomas Meunier. De quoi provoquer des réactions pour le moins étonnées, parfois un peu choquées, surtout chez les anciens.

Que prévoit la nouvelle monture?

La formule qui voit les Poètes et Rhétos se défier à travers trois épreuves reste, mais les disciplines changent. Après une mise en jambe avec un petit-déjeuner animé par une élève DJ et un Blind-Test géant, trois équipes masculines de chaque année s’affronteront lors d’un tournoi de mini-foot au centre sportif.

Place ensuite à la grande nouveauté: différents jeux et stands, qui restent encore secrets, où participeront toutes les classes de 5eet 6e.

Le match de base-ball féminin, organisé cette fois dans la cour bétonnée de l’école bastognarde et plus au stade, viendra clôturer ces affrontements.

Quant aux résultats, les élèves devront attendre la traditionnelle remise du flambeau, qui retrouve la salle Jean XXVII, "car nous devrons corriger et calculer les jeux de la 2eépreuve, ce qui prendra du temps" , souffle Nicolas Maquet, responsable du nouveau comité d’organisation.

Pourquoi un tel changement?

"En plus du côté sportif, nous avons voulu ajouter du culturel, explique Nicolas Maquet, par ailleurs professeur de science et ancien élève de l’INDSé. L’idée principale est surtout d’impliquer le plus d’élèves possible.Et de faire en sorte que chaque élève soit acteur, fasse partie du groupe de son année plutôt qu’avoir une majorité de spectateurs.L’après-midi au stade était d’ailleurs longue pour la majorité des élèves, qui restent dans les gradins, statiques."

Le responsable ajoute: "Toujours dans l’idée de se sentir dans un collectif, nous éviterons les présentations d’équipe avec le côté starlettes qui en ressort parfois de trop".

Aussi, le comité entend ainsi mettre fin à un Ruban bleu "devenu trop publicitaire.Avoir un café qui sponsorise les maillots d’élèves, ce n’est pas génial.Et côté durable, faire 30 à 40 maillots pour un seul match, comme c’était souvent le cas, n’est pas une bonne chose.Cette année, tous les maillots seront empruntés à des clubs."

Ces changements ne sont pas tombés du ciel.Ils ont été inspirés par l’édition 2021 dont l’organisation avait été perturbée par les mesures sanitaires: " Nous avons dû improviser un peu, en nous recentrant dans notre école, et en organisant des épreuves différentes.Le résultat a été très positif puisque nous avons vu beaucoup plus d’élèves, venant des différentes sections, impliqués, via la battle de danse par exemple. Nous avons donc voulu ouvrir le Ruban bleu à autre chose, en se disant que ce sont les élèves qui doivent se l’approprier.Nous avons d’ailleurs discuté avec eux et adapté le programme à certaines de leursdemandes."

«Pas définitif»

Les organisateurs sont conscients de bousculer les traditions, mais " le monde évolue et l’école n’est plus ce qu’elle était voilà 50 ans. Le nombre d’élèves a augmenté tout comme l’offre sportive."

Les changements réalisés sur cette édition 2022ne sont pas pour autant définitifs: "Nous sommes confiants sur son succès, mais nous devrons débriefer par après. Rien n’est arrêté, le Ruban bleu n’est pas figé.Il n’est pas impossible de revenir au stade et à un match de foot.Pourquoi pas un an sur deux, avec deux montures différentes?Tout est envisageable, il faudra voir le retour des élèves aussi."

Avant cela, tous attendent avec impatience ce vendredi pour une journée qui promet d’être riches en chants, en émotions et en souvenirs, mais sans football ni stade.