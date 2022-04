Ce matin, ils ont écouté pendant trois heures le réquisitoire et les plaidoiries de la défense.

Sans surprise, l’avocat général Dimitri Gourdange, ne trouvant aucune circonstance atténuante au quinquagénaire condamné, a requis une peine de réclusion à perpétuité, assortie d’une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour une durée de 15 ans. C’est la peine maximale possible.

Pour la défense, MeSylvain Danneels et Me Dimitri De Coster ont joué sur la corde sensible. Ils ont rappelé, pour expliquer les faits, que la personnalité de Philippe Lemaire, forgée lors d’une enfance désastreuse, a été marquée par une haine maladive envers sa mère.

Ils ont demandé aux jurés de ne pas le condamner à plus de vingt ans de prison, pour éviter, vu son âge et son état de santé, de programmer sa mort en prison.

Le verdict concernant la peine devrait tomber en début d’après-midi.