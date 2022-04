Le premier parc de batteries de stockage de grande capacité inauguré à Bastogne

Opérationnel depuis le 9 décembre dernier, le parc de 480 modules batteries lithium-ion, dispose d’une puissance installée de 10 MW et d’une capacité de stockage de 20 MWh, ce qui en fait le plus important site de batteries en activité du Benelux en capacité de stockage. Il constitue en outre un des premiers parcs de batteries d’Europe offrant une capacité de restitution électrique de longue durée (de l’ordre de 120 minutes, soit 2 à 4 fois plus que les systèmes existants), permettant des activations beaucoup plus fréquentes et plus longues afin d’assurer l’équilibrage du réseau, a expliqué Bruno Vanderschueren, président du conseil d’administration du consortium EStor-Lux, réunissant notamment la SRIW, Ackermans & van Haaren, CFE ou encore Idelux.