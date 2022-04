Le New Tacot, à Bastogne était un petit monde de clients habitués

Le soir des faits, l’un des locataires du dessus, comprenant que quelque chose s’était produit, était allé voir ce dont il retournait. Et il avait découvert Marie-Thérèse Roufosse et avait effectué un point de pression au niveau du crâne de la victime. L’homme a depuis déménagé.

Mais il a été un témoin de la vie de couple entre Philippe Lemaire et Marie-Thérèse Roufosse, que beaucoup appelaient simplement Marie.

"Elle était comme une mère pour tout le monde" rappelle-t-il face à la cour et le jury.

À l’époque, la relation entre l’accusé et la victime semblait terminée, même si Philippe Lemaire continuait d’habiter au-dessus du café. " Mais c’était "Je t’aime, moi non plus" " se souvient cet ancien locataire

Un témoin expliquant également que Philippe Lemaire lui avait, un jour, demandé de lui trouver une arme.

Une montre acquise avant les faits

"Il voulait aussi acheter une montre pour ne pas qu’on le piste" évoque encore le témoin.

Après avoir tiré sur Marie-Thérèse Roufosse, Philippe Lemaire avait effectivement laissé son GSM sur le comptoir du New Tacot; alors que son téléphone portable lui servait habituellement de moyen de connaître l’heure.

La serveuse du New Tacot, a aussi côtoyé la victime et l’accusé. Comme d’autres, elle a observé des menaces de Philippe Lemaire mais à l’égard du fils aîné de Marie-Thérèse Roufosse.

"Mais pour moi c’était des paroles en l’air" estime toujours la serveuse. Elle avait, à l’époque, fini aussi par ne plus prêter attention aux propos de Philippe Lemaire qui disait avoir préparé des caches dans la nature.

"Il me disait aussi que tout était prêt dans sa voiture" se souvient-elle.

Mais, elle aussi, avait remarqué que Philippe Lemaire avait acquis une montre. La serveuse a d’abord connu Philippe Lemaire comme client du New Tacot puis comme compagnon de la tenancière. Et elle a observé leur vie de couple.

"C’était des petits gosses, ils se disputaient puis se remettaient ensemble, dit-elle. Je leur ai d’ailleurs un jour dit que j’allais amener un bac à sable."

Une proche amie de Marie-Thérèse Roufosse rappelle ne pas avoir supporté Philippe Lemaire. " Je ne l’ai jamais senti, j’ai dit à Marie qu’il allait lui arriver malheur" dit cette autre témoin.

" Il l’insultait devant les clients, est lui venu expliquer un client régulier du New Tacot . Il disait qu’elle allait ramasser une balle et que les enfants suivraient."

Plusieurs témoins l’affirment aussi: Marie-Thérèse Roufosse n’avait pas une attitude provocante dans son café.

Au contraire de ce que Philippe Lemaire semblait reprocher.