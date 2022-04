Cour d’assises: Philippe Lemaire dit toujours avoir un «trou noir»

Les faits qualifiés d’assassinat ont eu lieu dans le café de la victime, Le New Tacot, à Bastogne.

Dans ses premières auditions à l’époque devant les enquêteurs, l’accusé avait pourtant fourni des tas de détails, avant finalement, lors de la reconstitution, en novembre 2018, d’évoquer une sorte de trou noir.

Juste de vagues souvenirs

À présent, Philippe Lemaire se souvient vaguement avoir regardé la finale de la coupe du monde de football, entre la France et la Croatie, en fin d’après-midi sur la télévision du café le 15 juillet 2018.

"J’ai de vagues souvenirs , dit désormais l’accusé âgé de 52 ans. En regardant le dossier, certains sont vrais d’autres sont possibles. Mais sur quatre souvenirs, trois sont faux."

Il se rappelle, dit-il, tout aussi vaguement avoir parlé avec Marie-Thérèse Roufosse.

"Je me souviens que j’ai commencé à m’engueuler avec Marie mais je ne sais pas pourquoi."

Une victime envers qui l’accusé avait des soupçons d’infidélité.

Le président de faire alors remarquer à Philippe Lemaire qu’il avait de la mémoire, à l’époque de son audition, face à la juge d’instruction.

Mais l’accusé de rétorquer: "Quand tout est vérifié, tout est faux".

Selon le dossier, Philippe Lemaire serait remonté dans son appartement situé juste au-dessus du New Tacot, pour aller chercher son arme.

« Il a bien fallu un moment que je monte chercher un revolver mais je ne sais pas pourquoi », glisse-t-il.

L’accusé admet avoir tiré mais ne sait pas pourquoi

Marie-Thérèse Roufosse a été atteinte par balle quasi à bout touchant au niveau de la tête, alors qu’elle se trouvait près du comptoir du New Tacot. « Je pense qu’elle me parlait et qu’elle se foutait de ma gueule », esquisse l’accusé. La victime décédera en clinique.

– Mais en visant la tête, vous ne lui avez laissé aucune chance, relève le président

– Je ne me souviens pas avoir tiré, répond Philippe Lemaire

– Mais vous ne contestez pas avoir tiré? interroge le magistrat

– Non, confie l’accusé.

Après les faits, Philippe Lemaire avait fui dans les bois entre Bastogne et Houffalize.

Son véhicule avait été abandonné dans un hangar entre Marvie et Lutrebois. Philippe Lemaire explique avoir retrouvé ses esprits seulement à ce moment en fin de soirée.

L’accusé avait disposé au préalable des provisions dans les bois.

Mais, d’après lui, c’était car il avait décidé de partir quelques jours en balade. " J’avais préparé un chemin pour changer d’air car Marie faisait n’importe quoi avec son café », justifie Philippe Lemaire.

Finalement l’accusé avait été interpellé, deux jours après les faits, alors qu’il s’était présenté de lui-même aux urgences de la clinique de Bastogne après avoir passé vraisemblablement deux jours dans le bois.

– Avez-vous des regrets ou des remords? questionne encore le président

– J’aimerais savoir ce qu’il s’est passé et pourquoi. Je ne sais pas dire, répond l’accusé.

Mais à la question de savoir s’il avait une pensée pour les fils de Marie-Thérèse Roufosse, parties civiles, Philippe Lemaire s’emporte, avançant que l’aîné aurait fourni des médicaments à sa mère. Des substances, qui selon l’accusé, ont été versées à plusieurs reprises, dans ses verres au café.

Les confessions de l’avocat de la défense

En fin d’interrogatoire, le propre avocat de Philippe Lemaire, Me Dimitri De Coster, a qualifié ces derniers propos comme "outranciers" en remerciant les parties civiles pour leur dignité.

« Je ne suis pas psychologue, mais après chaque rencontre avec mon client à la prison, je me demande s’il n’est pas aliéné et s’il ne vit pas dans sa propre réalité », a aussi confessé l’avocat face à la cour et au jury.

La défense a d’ailleurs demandé qu’un psychologue, mandaté par Philippe Lemaire, conseiller technique, soit entendu lors du procès.