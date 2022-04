Bastogne: 383 actions menées par le Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier en 20 ans dans la commune

Le directeur a indiqué que le Parc naturel, dont la mission est de mettre en œuvre un plan de gestion de dix ans (2013-2023 actuellement), a réalisé quelque 383 actions et projets depuis sa création, sur le territoire de Bastogne.

Des initiatives qui couvrent une large palette de styles. "Nous n’allons pas toutes les détailler sinon cela prendrait des heures, mais en voici les principalesdivisées par catégorie" , a présenté Donatien Liesse.

«C’est conséquent»

Ainsi, pour la restauration du milieu naturel, le PnHSFA a planté pas moins de 107 haies, pour une quinzaine de kilomètres. "Je ne m’attendais pas à un tel chiffre, c’est conséquent" , se réjouit le bourgmestre Benoit Lutgen.Le Parc naturel a aussi créé, à différents endroits, 18 mareset posé plusieurs nichoirs pour hirondelles.

Côté urbanisme, paysage et patrimoine, la réalisation d’un nuancier de façades d’Ardenne, la création d’une charte paysage du Parc et la restauration du petit patrimoine, comme la Croix de Rachamps, ont été mis en avant.

Au niveau de l’agriculture, Donatien Liesse a expliqué que des subventionnements ont été permis sur le territoire communal pour 7621 m de clôtures, 44 abreuvoirs et 5 passerelles pour protéger les cours d’eau du bétail.

Sans oublier la création de 7 vergers (Wicourt, Foy, Longvilly, etc.) et de la miellerie collective, inaugurée l’été dernier au Centre de Michamps, au grand plaisir de nombreux apiculteurs amateurs.

"Pour le tourisme, nous avons mis en place le circuit des Légendes, qui était un de nos premiers dossiers, poursuit le directeur du PnHSFA. Il faut aussi noter le Charivari du Parc ou encore le spectacle mapping au château de Recogne qui avait attiré 30000 personnes."

Enfin, le Parc est aussi actif dans la sensibilisation et la pédagogie, en visitant différentes écoles avec leur camionnette équipée, en créant des ateliers, ou grâce à la station d’épuration didactique mise en place à Rachamps.

Alors qu’il a rappelé que le PnHSFA était en lice pour devenir un Parc national, Donatien Liesse en a aussi profité pour éclairer, sans détail, l’une des questions amenées par la fusion avec la Commune de Bertogne, qui fait partie du Parc naturel des Deux Ourthes: "Cela se peut se faire sans trop d’incidences, d’autant que l’entente est très bonne entre les Parcs" .

Le bourgmestre Benoît Lutgen a conclu: "On ne se rend pas toujours compte de toutes les actions menées par votre équipe, qui amène du lien entre les habitants et avec la nature. Merci pour votre démarche et votre bilan" .

154815 € de subsides

La présentation, qui a duré un gros quart d’heure, aura été l’élément principal de ce conseil communal dont les 8 points de l’ordre du jour sont tous passés à l’unanimité et sans discussion.

À retenir tout de même, l’approbation de subsides ordinaires et extraordinaires à différentes associations et clubs pour un total de 154815€.Voilà qui devrait faire plaisir à bien des bénévoles.