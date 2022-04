La tenancière du New Tacot, Marie-Thérèse, tuée dans son café à Bastogne

La scène s’était passée devant témoins. L’auteur du coup de feu avait été reconnu. Et pour cause, il s’agissait de l’ex-compagnon de la victime, Philippe Lemaire qui de plus habitait un appartement au-dessus du café.

L’homme avait immédiatement quitté les lieux en voiture, abandonnant son GSM sur le comptoir. Il s’en était suivi une cavale de deux jours jusqu’à ce que Philippe Lemaire se présente de lui-même aux urgences de la clinique de Bastogne, le mardi 17 juillet en soirée

Dès lundi prochain, Philippe Lemaire, 52 ans, devra répondre de l’assassinat de Marie-Thérèse Roufosse devant la cour d’assises du Luxembourg à Arlon. Le jury sera déjà constitué ce mercredi.

Des variations entre précisions et «trou noir»

Philippe Lemaire a fortement varié dans ses explications au cours de l’enquête; allant de la description précise jusqu’à évoquer un "trou noir".

Au moment des faits, Philippe Lemaire et Marie-Thérèse Roufosse étaient séparés tandis que leur vie de couple est décrite comme "tumultueuse" par plusieurs témoins.

Lors de sa première audition, Philippe Lemaire avait évoqué les infidélités dont il aurait été victime. Client du New Tacot, il avait d’abord connu Marie-Thérèse Roufosse au sein du café avant d’entamer une relation avec elle.

Pour le jour des faits, il expliquait avoir regardé la finale de la coupe du monde de football dans l’établissement avant d’être remonté dans son appartement. Il dit ensuite être redescendu dans le café où son ex-compagne lui aurait demandé de "changer de crémerie".

Après être retourné à nouveau dans son appartement pour y chercher un pistolet, toujours selon ses premières explications, Lemaire, se sentant nargué, expliquait avoir fait feu. Il avait ajouté avoir laissé son GSM sur le comptoir pour ne pas être tracé et avoir abandonné son véhicule pour entamer une cavale à pied, à travers bois, vers Houffalize.

Une fuite qu’il aurait préparée en ayant caché des vivres – vin blanc, limonade et grenadine – le long de son parcours. Son arme serait effectivement retrouvée sur base de ses indications de même que ses caches de vivres.

Une prise de Xanax à son insu?

Son véhicule avait déjà été retrouvé, alors qu’il était encore en cavale, dans un vieux hangar entre Marvie et Lutrebois.

Une inscription "17 07 2018" avait été tracée sur le pare-brise, référence à la date d’une comparution de Philippe Lemaire en chambre du conseil prévue pour des menaces envers le fils de Marie-Thérèse Roufosse

Mais alors qu’il avait donné des indications précises, Philippe Lemaire s’était en quelque sorte rétracté, lors de la reconstitution, quatre mois après les faits. Il avait alors expliqué ne plus se souvenir de rien. Il avait aussi confié à des policiers que les faits avaient été commis à cause des "médicaments Xanax qui avaient été mis dans son verre" . L’accusé imputant cette administration à son insu par un acte de Marie-Thérèse Roufosse.

Cependant l’expert-psychiatre, lors de l’instruction, a conclu que cette explication du "trou noir" était fragile.