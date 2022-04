Envie d’un maillot de foot vintage? Trois Bastognards lancent Iconic Football Shop

Lancé le 18 mars, le site web propose un peu moins de 300 références. "Nous en ajoutons chaque semaine pour avoir une tournante, indique Maxime Arshed, (30 ans), qui a rencontré ses deux amis sur les bancs de l’Indsé à Bastogne voici 15 ans. Notre objectif est d’agrandir notre offre pour arriver dans le millier." Surtout, le Bastognard insiste, "ce sont des maillots authentiques" .Il précise: "Le maillot de foot, c’est un des produits les plus contrefaits au monde.Il est très, très facile de tomber sur une contrefaçon en commandant sur le web.C’est pourquoi nous garantissons l’authenticité de chaque maillot après une analyse minutieuse de notre part (voir ci-dessous)."

Chaque vareuse est ainsi inspectée pour recevoir une note sur 10 et déterminer le prix, "selon le maillot, son histoire, sa rareté et son état" , note Maxime Arshed.Il y en a pour toutes les bourses, les prix variant de 24,99 € (pour le maillot extérieur 97-98 de l’Ajax) à 399,99 € (pour le maillot extérieur 90-92 de Manchester United). "Si les gens veulent une pièce précise, ils peuvent également introduire une demande via notre site et nous chercherons le maillot" , ajoute-t-il. En activant entre autres leurs réseaux développés depuis plusieurs mois. "Cela fait un an que nous y travaillons, en s’entourant de collectionneurs à travers le monde.Nous rachetons beaucoup de maillots à des particuliers et nous chinons. Et nous trouvons parfois des déstockages" , détaille ce fan de foot.

«Un accessoire de mode»

Plus qu’un business ou que des maillots en madeleine de Proust, pour les trois amis de 30 ans, "c’est un art de vivre que nous voulons développer, un style de vie.Le maillot, avec ses couleurs différentes, peut aussi être un accessoire de mode à part entière, les combinaisons sont multiples. Sur notre Instagram, nous ne postons pas des photos des maillots sur les tringles simplement, mais en les portant dans nos moments de vie.Nous nous amusons aussi avec les couleurs. Le business des maillots vintage existe déjà, mais nous voulons aller plus loin, les imposer dans la vie de tous les jours."

Maxime Arshed, Florent Tittelbach et Anthony Delperdange ne font pas semblant, "que ce soit sur les réseaux sociaux ou notre site, nous avons fait ça à notre image, en alliant le football, le streetwear et la musique surtout hip-hop". Pour se faire connaître, le trio planche d’ailleurs sur des collaborations avec "des gros noms du rap français à qui nous allons envoyer un ou deux maillots" .C’est que la réussite de leur projet passe inévitablement par une visibilité accrue sur les réseaux et ils l’ont bien compris, eux qui ont "essayé detout planifier" .

Les trois amis, qui sont ouvriers de production au Grand-Duché sont déterminés et ne manquent pas de projets: "Chaque chose en son temps, mais si nous pouvons en vivre à un moment, nous avons tout fait dans ce but-là.Tout est pro depuis le début et nous sommes fiers de ce que nous proposons. Nous prenons un petit risque, car cela représente un investissement de 10à 15000 € au total, mais nous avons mis les moyens à la hauteur de nos grosses ambitions, que nous espérons atteindre petit à petit" .

Envie d’un maillot?Allez faire un tour sur www.iconicfootballshop.com et sur Instagram pour trouver votre bonheur et afficher vos couleurs.