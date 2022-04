Opération mousse à Bastogne: «Pour une meilleure rétribution des aides ménagères»

À Bastogne, l’agence Trixxo et l’agence Glax ont essuyé les coups de canon à mousse. ©© Jacques Duchateau

Frais de déplacement

Sylviane Arnould (CSC): "On veut interpeller les employeurs du secteur des titres services pour qu’ils se penchent réellement sur la revalorisation des salaires des aides ménagères et sur un meilleur remboursement de leurs frais de déplacement" .

Selon la syndicaliste, les pourparlers avec les dirigeants du secteur sont au point mort, ceux-ci prétextant un manque de moyens. "Or, quand on analyse les comptes et bilans de ces entreprises, on se rend compte que d’énormes dividendes sont reversés aux actionnaires.Donc de l’argent, il y en a".

Si pour certaines entreprises de titre services la solution a été toute trouvée en demandant aux clients de payer des frais de déplacement à leurs aides ménagères, ce n’est pas une solution prisée par les syndicats. D’autant qu’a priori, elle ne serait pas légale. "Ce n’est pas comme ça que cela doit fonctionner" , précise encore Sylviane Arnould.Ajoutant qu’ "on n’a aucune certitude que cet argent-là va être pour les aides ménagères et non pour augmenter les dividendes versés aux actionnaires."

Bastogne – Action des syndicats pour une meilleure rétribution des aides ménagères

