Le Lescheretois, qui a bien (di)géré les efforts déployés à Gand-Wevelgem, retrouvera ce midi à Roulers la plupart des concurrents qu’il a appris à connaître depuis sa plongée dans le grand bain. Pas de van Aert toutefois, ni de Laporte, mais il ne gagne sans doute pas au change, puisque Pogacar en personne et van der Poel s’invitent à cette nouvelle grand-messe flandrienne.

+ À LIRE | Victor Campenaerts a pris le Wallon Arnaud De Lie sous son aile : " L’aider pour les gains marginaux "

Entre Roulers et Waregem, le parcours développe 184 km, soit près de 70 km en moins que dimanche. Treize bosses et cinq secteurs pavés doivent rendre la course nerveuse de bout en bout.

Le départ sera donné à 12h55, l’arrivée jugée vers 17h15. L’épreuve est diffusée sur plusieurs chaînes, dont Tipik à partir de 14h45.