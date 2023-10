Nouveaux échevins, mêmes compétences: "tout est apaisé" à Aubange

Robin Rosman (Engagés) remplacera Julien Jacquemin et reprendra ses attributions: population, état-civil, culture, cultes, associations patriotiques…

Même topo pour Michel Guérisse (PS), qui assurera les compétences auparavant exercées par Vivian Devaux: travaux, environnement, voiries, forêt, distribution d’eau, cimetières ou encore bien-être animal.

Pourtant Véronique Biordi, cheffe de groupe d’Intérêt Général, craignait que Les Engagés ne "pillent leurs compétences", pour reprendre ses mots.

"J’avais été fort surprise qu’il ait été question de remaniement de compétences, explique-t-elle. J’ai peut-être eu des mots un peu crus. Tout est apaisé, les accords ont été respectés. Tant mieux."

Incident clos. "Ce n’est même pas un incident, commente le bourgmestre François Kinard, c’était juste une réaction politique, une réaction épidermique. Elle m’en a parlé, j’ai pu la rassurer. On pouvait revoir la répartition des compétences pour soulager des candidats échevins s’ils ne souhaitaient pas reprendre certaines compétences. Un aménagement était possible. Tout ce que je veux, c’est que ça avance, et que ça se passe bien."

Un échevin non élu

Voilà qui est plutôt rarissime. Michel Guérisse devient échevin alors qu’il n’a pas été élu. Avec 337 voix de préférence, il figure à la 9e suppléance. Mais du fait de nombreux mouvements au sein du groupe Intérêt Général au cours de la législature (démissions et déménagements), c’est lui qui se trouve en ordre utile pour entrer au conseil communal. "Et les échevins sont choisis parmi les conseillers, rappelle Véronique Biordi. Michel a la disponibilité, la motivation, les compétences. Il va assurer. "

Lui ne s’attendait pas du tout à devenir un jour échevin. "C’est la vie, je fais partie du groupe. Il faut bien finir ce mandat. J’assumerai la fonction dans la continuité. " Le retraité de la Défense et du déminage s’est présenté pour la première fois en 2018. Il a le socialisme chevillé au corps et compte bien se représenter en 2024.

Robin Rosman, avec 520 voix, a réalisé le 7e score de la liste des Engagés. Très content de devenir échevin, il mettra "une touche Robi n" au travail effectué par son prédécesseur. "Je suis ravi de pouvoir célébrer des mariages. Et la Culture, c’est un milieu que je connais très bien."

On sent les deux hommes motivés, ils ont hâte d’endosser leur nouvelle fonction.

Robin Rosman siège actuellement comme conseiller communal. L’ancien coiffeur, devenu perruquier médical, est aussi connu pour avoir créé "Le Théâtre de Robin". L’Athusien est également président des Habitations Sud-Luxembourg, une société de logements sociaux.

Michel Guérisse est actuellement conseiller CPAS. Retraité, l’Athusien a travaillé à la Défense, notamment au service de déminage.