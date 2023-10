Michel Guérisse et Robin Rosman pressentis comme échevins à Aubange

Robin Rosman (Les Engagés.com) et Michel Guérisse (Intérêt général) sont pressentis pour remplacer Julien Jacquemin et Vivian Devaux au sein du collège communal d’Aubange. Pour rappel, ces derniers ont remis leur démission à quelques jours d’intervalle. Le premier pour prendre soin de son épouse. Le second parce qu’il ne se représentait plus et, fatigué par la fonction, il voulait mettre les choses au clair.