Démission de Vivian Devaux: "J’avais parfois l’impression d’être un service après-vente, le bureau des plaintes"

À un moment, il faut pouvoir dire au revoir à une partie de sa vie. Je ne voulais plus laisser courir de bruits sur des suppositions que je serais toujours présent sur une liste ou non. J’ai voulu couper court en présentant ma démission volontaire, j’ai voulu affirmer ne pas participer aux préparatifs de la campagne électorale de 2024. Je ne voulais plus me représenter. Pour avoir participé à six campagnes électorales, je ne voulais plus connaître ce stress.

Mais vous auriez pu rester en place encore un an, jusqu’à la fin de la législature ?

Je pense que ça aurait été mal vu de dire: je ne me représente pas et de continuer l’échevinat.

Pourquoi ?

Je sens qu’on rentre en période électorale, je ne veux plus rentrer là-dedans. Il est temps de tourner la page, de laisser la place.

C’est le groupe qui vous l’a demandé, pour lancer un autre élu en vue des élections ?

Non, personne ne m’a rien demandé. Que du contraire, j’ai pris tout le monde de court. Et j’entretenais d’excellentes relations avec notre partenaire de majorité.

Je veux retrouver du temps pour des choses laissées de côté depuis des années, depuis bien trop longtemps. Je suis passionné de minéraux et de pierre. J’ai envie de grands voyages.

On sent aussi que ces derniers mois, vous étiez fatigué, découragé. N’y a-t-il pas aussi un ras-le-bol ?

J’avais parfois l’impression d’être un service après-vente, le bureau des plaintes. On me téléphone le samedi à 8 h, pour demander si un bûcheron a bien l’autorisation de couper du bois, ou pour aller trouver un voisin qui tond une pelouse pour le faire arrêter. On me téléphone la nuit parce que l’éclairage au bord d’une plaine de jeux est allumé. Quand tu fais éteindre l’éclairage, d’autres riverains appellent et exigent qu’on rétablisse l’éclairage. C’est tout le temps, tout le week-end, sans arrêt. Tout cela, ça s’accumule. Il y a les doigts d’honneur quand tu passes en voiture. Certains te rétorquent, que tu as voulu ta place, que tu es payé pour cela, que c’est normal. Non, je ne suis pas d’accord.

Cette démission, c’est finalement un soulagement ?

Pour l’instant, je suis encore un peu chaos, parce que je viens de couper court à tout, or j’étais tout le temps en route.

Des satisfactions ?

Oui. La Commune bouge énormément. Il y a le nouveau réseau de pistes cyclo-piétonnes, le parking de la gare, le passage sous voie, la nouvelle piscine, je suis satisfait d’avoir pu m’impliquer dans la création de deux réserves naturelles avec le DNF, dans les projets de lutte contre les inondations avec Idélux, et d’avoir pu m’impliquer dans les réfections de route et créations de trottoirs.

Un regret ?

Ma plus grande déception, c’est de constater que des citoyens ne font preuve d’aucun civisme, abandonnent des déchets sur l’espace public. Ces mêmes personnes n’ont aucun respect pour les ouvriers communaux qui effectuent ce travail ingrat de ramassage pour que notre commune reste propre (NDLR: plus de 300 tonnes de déchets sauvages ramassés chaque année). Il y a ceux qui vandalisent l’espace public. C’est une énorme déception, une lutte sans fin.