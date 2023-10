Aubange : les échevins Julien Jacquemin et Vivian Devaux démissionnent

Julien Jacquemin (Les Engagés) quitte la vie politique pour prendre soin de son épouse. "L’état de santé de mon épouse demande une présence permanente, explique l’échevin. En accord avec le Collège, j’ai présenté ma démission ce lundi. J’hésitais depuis tout un temps, j’ai essayé de trouver des solutions pour que quelqu’un puisse rester auprès d’elle durant les réunions, mais ce n’était pas toujours possible."

Julien Jacquemin, 75 ans, avait annoncé depuis longtemps qu’il ne se représenterait pas. Il a été élu en 2012, et porte l’écharpe scabinale depuis 2015.

Quant à Vivian Devaux (Intérêt général), après avoir annoncé à son groupe qu’il ne serait pas candidat aux prochaines élections, il a finalement démissionné de son poste, jeudi dernier, rapportaient nos confrères de Sudinfo.

"J’arrête, à un moment il faut pouvoir dire au revoir à une partie de sa vie", nous confie-t-il. Le jeune sexagénaire est fatigué. Il faut dire que l’échevinat des travaux se transforme souvent en bureau des plaintes. Pourquoi ne pas avoir tenu un an jusqu’à la fin de la mandature ? "Je n’ai plus envie de cela, et revivre l’ambiance d’une campagne électorale, ce stress, cette tension. Non."

Échevin des Travaux et de l’Environnement depuis 2018, Vivian Devaux était auparavant président du CPAS, où il a succédé à André Lambert. Après plus de trente ans d’engagement politique, il tourne donc la page.

Nous reviendrons sur ces démissions en fin de journée.