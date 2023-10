9 couples en or, en diamant et en palissandre à Aubange

Claude Giffe et Danielle Forget se sont mariés le 27 septembre 1958. Claude a travaillé dans les différentes usines sidérurgiques de la région, Gorcy, Lexy et Rodange. Il a été président du club de tennis de table pendant 30 ans. Danielle a toujours travaillé dans le commerce, à la Coop d’Aubange, puis au Nopri d’Halanzy. Ils ont deux enfants et deux petits-enfants.

René Bressard et Simone Welschen se sont mariés le 26 septembre 1958. Après des débuts à l’usine d’Athus, René a entamé une carrière syndicale qui l’a mené comme conseiller à la chambre du travail, à Liège et à Neufchâteau. Footballer, il est passé par plusieurs clubs de la région. Simone a travaillé aux galeries Jungers et à l’économie populaire de Messancy, avant de se consacrer à ses quatre enfants et onze petits-enfants.

Domenico Sansalone et Anna Labroca se sont mariés le 14 septembre 1963. Domenico a fait toute sa carrière professionnelle à l’usine d’Athus laissant le soin à son épouse Anna de s’occuper prioritairement de leur maison et de leur grande famille, trois enfants, dix petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Freddy Debernardi et Cécile Franck se sont mariés le 24 août 1963. Après avoir travaillé deux ans au Nopri, Freddy est entré à l’usine de Rodange et y est resté jusqu’à sa pension. Cécile a travaillé aux caves d’Arlon. Ces deux grands marcheurs ont deux enfants, cinq petits-enfants et une arrière-petite-fille.

Jean-Marie Muller et Thérèse Deruette se sont mariés le 28 septembre 1963. Carrière professionnelle complète chez Linalux pour Jean-Marie, très actif dans la vie politique et associative. Échevin des Travaux à la Commune d’Aubange, président du club de gymnastique, président du conseil de fabrique, marcheur chaque dimanche chez les Orvaleux avec son épouse, membre du Patro dont il a préparé les repas pendant quinze ans avec Madame. Thérèse n’est pas en reste avec ses actions pour les œuvres paroissiales et Vie Féminine. Ils ont deux enfants, cinq petits -enfants et seront arrière-grands-parents d’ici la fin de l’année.

Marcel Georges et Paulette Clette se sont mariés le 15 août 1973. Marcel a successivement travaillé comme militaire, au journal des Trois Frontières, puis à Wiltz. Paulette a travaillé trois ans avant de suivre son mari au journal des Trois Frontières. La pétanque, les promenades et les petits voyages occupent leur quotidien. Ils ont trois enfants et deux petits-enfants.

G uy Michel et Patricia Pechet se sont mariés le 10 août 1973. Guy a fait toute sa carrière à l’Arbed. Patricia a travaillé au garage Leardini avant de se consacrer à son ménage, à ses deux enfants et à ses deux petits-enfants. Très impliqués au club de football d’Halanzy, après avoir suivi leur fils et tenu la buvette, ils s’intéressent maintenant aux matches de leur petit-fils.

Jacques Schmit et Dominique Bettoni se sont mariés le 1er août 1973. Jacques a travaillé toute sa vie à la commune d’Athus, puis à Aubange après la fusion. Dominique a eu la même fidélité professionnelle, mais au Grand-Duché. Amateurs de voyages, ils quittent régulièrement leur maison d’Aix-sur-Cloie, d’autant plus que leur fils s’est installé en Thaïlande. Ils ont aussi une fille et deux petits-enfants.

Gilbert Magnette et Brigitte Kesterman se sont mariés le 18 août 1973. Licencié en sciences commerciales, Gilbert a principalement travaillé à la MMRA, terminant sa carrière comme chef au service commercial. Brigitte, comptable, a travaillé dans l’entreprise familiale. Gilbert a été président du Conseil d’Administration de Pro Linguis et de l’association des parents de Sainte-Anne. Brigitte a été membre de Vie Féminine. Ils ont trois enfants et deux petits-enfants.