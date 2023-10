Des socialistes dans l’opposition à Aubange ? Ce serait du jamais vu !

Une majorité absolue, l’objectif est très ambitieux, mais pas fou. En 1982, il ne manquait qu’un siège au PS (11 sur 23). Plus récemment, en 2012, le PS de Véronique Biordi réunit avec les anciens de la bannière ROC avaient décroché 12 sièges sur 25.

Lors des dernières élections communales de 2018, Les Engagés (cdH. com) avaient remporté 10 sièges. Il faudrait donc en chercher trois supplémentaires pour accéder au Graal.

Avec des personnalités bien connues

Pour ce faire, les centristes pourront compter sur des personnalités comme François Kinard, Catherine Habaru ou encore Christian-Raoul Lambert. Le bourgmestre, la présidente du CPAS et l’échevin des Sports ont pris du galon au cours de cette législature, ont gagné en visibilité et en popularité. Rappelons que ne se représenteront pas l’échevin Julien Jacquemin et l’ancien mayeur Jean-Paul Dondelinger qui a laissé son écharpe en février 2021 à son dauphin François Kinard.

Du côté libéral, Luc Weyders et Stéphane Goosse avaient réalisé de jolis scores, sur la liste TPA, en 2018. Bernard Baillieux pourrait également se représenter.

Tout cela, sans compter l’arrivée de nouveaux noms issus de la société civile.

"Pour 2024, tout sera possible"

Rendez-vous compte, si cette liste forte réussit son coup, les socialistes seraient renvoyés dans l’opposition. Du jamais vu à Aubange !

On est loin d’être encore là, mais dans les coulisses, ces scénarios sont déjà évoqués.

Si Véronique Biordi, tête de liste socialiste, se refuse pour le moment à tout commentaire, il nous revient qu’elle digère mal le rapprochement entre Engagés et libéraux, même si elle se dit "sereine".

Du côté de TPA aussi, on est déçu, voire amer. Car le groupe espérait bien monter dans le train de cette liste forte, puis a été écarté des échanges.

Pour ces deux listes, l’objectif sera clair: empêcher les Engagés et le MR de décrocher une majorité absolue, afin de devenir un partenaire indispensable.

Et qui sait ? Former une alliance entre eux ?… même s’il n’en est nullement question à ce stade. Rappelons-le, TPA est né des anciens échevins évincés par Véronique Biordi, alors bourgmestre. Nous étions en 2015, et ce revirement vécu comme un véritable coup de poignard dans le dos a laissé des traces. "Ce n’est pas oublié", confirme Éric Janson (TPA), qui ouvre toutefois une porte. "Pour 2024, tout sera possible ", glisse-t-il.

Ne dit-on pas, en politique, que les ennemis d’aujourd’hui peuvent être les amis de demain…