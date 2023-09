Les Engagés de François Kinard et le MR de Luc Weyders veulent s’unir à Aubange

À ce stade, le mayeur François Kinard ne veut pas (encore) confirmer cette alliance. "Nous sommes en discussion avec le MR, oui, acquiesce-t-il, mais des discussions sont toujours en cours", ajoute-t-il.

Même son de cloche du côté de Luc Weyders, conseiller communal, président de la section locale MR. "On ne cache pas qu’on est en discussion et que ça a bien avancé, mais il y a encore des choses à mettre en place."

Luc Weyders ©Eda

En clair, tout n’est pas encore finalisé, mais ce serait une réelle surprise que les deux forces politiques ne présentent pas une liste commune au scrutin d’octobre 2024.

Nous vous annoncions en mai dernier la volonté de François Kinard et des Engagés de rallier un ou même les deux groupes d’opposition afin de constituer une liste forte en vue du prochain scrutin communal. Finalement, le choix s’est donc posé sur le MR, et pas sur le groupe TPA.

Il faut dire qu’à trois, il est plus compliqué de s’entendre qu’à deux. En suscitant immanquablement de lourdes déceptions, faute de suffisamment de places sur une liste. Sans compter les sièges au Collège à se répartir…

Une alliance à deux apparaît donc bien plus cohérente.

Ce rapprochement avec les libéraux, on le sentait venir depuis plusieurs mois, avec un climat et des échanges de plus en plus conciliants entre le mayeur Kinard et le conseiller Weyders durant les derniers conseils communaux.

Et cette volonté de décrocher une majorité absolue, qui enverrait de facto Véronique Biordi et les socialistes dans l’opposition, le mayeur François Kinard ne s’en est jamais caché. Fonceur, celui qui est devenu bourgmestre en février 2021, suite à la démission de Jean-Paul Dondelinger, veut donner un coup d’accélérateur aux différents projets et dossiers communaux. "Avec une majorité absolue, on pourra directement se mettre au travail. Toutes les discussions, on les aura eues avant", commente François Kinard.

Une liste commune avec les socialistes n’était-elle pas envisageable ? "Ce n’était pas possible puisque Véronique (Biordi) voulait être tête de liste", répond le bourgmestre.

Cette liste forte Engagés-MR, qui pourrait également s’ouvrir à des citoyens d’autres tendances politiques, ou apolitiques, devrait être finalisée avant la fin de l’année. Si tout va bien.

Brigitte Cordonnier quitte TPA

Brigitte Cordonnier ©-eda

Lors du prochain conseil communal qui se tiendra le lundi 9 octobre, Brigitte Cordonnier annoncera sa démission du groupe TPA. Elle continuera à siéger, mais comme indépendante. "Je n’ai de problèmes avec personne de TPA, commente-t-elle. J’ai juste des idées politiques différentes, des divergences sur certaines choses." C’est-à-dire? "Je ne veux pas en dire davantage pour le moment ", répond-elle.

Tout porte à croire que Brigitte Cordonnier va rejoindre les rangs du MR, et donc figurer sur la liste du bourgmestre.

Eric Janson, chef de groupe TPA, ne cache pas sa déception, lui qui a amené Brigitte Cordonnier en politique, et l’a épaulée. "Elle a toujours été une bonne conseillère communale, je regrette son choix. J’étais comme son parrain en politique, et elle, ma filleule. Elle m’en avait parlé. Je lui ai dit qu’elle pouvait garder son mandat avec nous jusqu’à la fin."