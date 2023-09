Elle lui a même mis à disposition son véhicule et c’est là que le bât blesse car le jeune Tunisien a transporté plusieurs fois des produits stupéfiants entre Longwy et Aubange grâce à ce véhicule.

"Et dans l’appartement à Aubange, on a retrouvé des résidus de cannabis, une balance de précision, des GSM ainsi que 5 faux billets de 50 €", relève la procureure de division d’Arlon, Murielle Seret, à l’audience correctionnelle ce lundi matin à Arlon.

"Monsieur fait p artie d’une association de malfaiteurs, ce qui est une circonstance aggravante. Il se livre à un trafic de vente de cannabis et héroïne. Il est en situation irrégulière en Belgique et en état de récidive au plan européen. Je réclame contre lui 20 mois de prison, 1000 € d’amende ainsi qu’une confiscation par équivalent de 3 500 € (équivalent du produit de ses ventes de stups", requiert la représentante du ministère public.

Il a été frappé à la prison

Le jeune Tunisien est sous mandat d’arrêt. Il s’exprime en langue arabe et bénéficie de la présence d’une interprète.

"On m’a mis la pression pour participer à ce trafic de stupéfiants. J’ai peur de ces personnes. Encore maintenant, à la prison, des amis à cette bande m’ont frappé", fait savoir le jeune prévenu.

Son avocat, Me Jules Carpentier, explique que ce jeune Tunisien n’est que "la petite main à qui on a promis monts et merveilles en venant à Aubange et Longwy. Les faux billets ? Ils étaient certes dans son armoire, mais il ignorait qu’ils étaient faux. C’était de l’argent que les autres dealers lui avaient remis. Je vous demande de lui accorder un sursis ou alors un sursis probatoire car sa compagne va accoucher d’ici une quinzaine de jours. Il a la volonté de vivre avec elle et de bien s’occuper de leur enfant à naître", plaide Me Carpentier.

"Si je sors de prison, je suis prêt à faire des tests pour prouver que je ne consomme plus de drogue", ajoute le prévenu.

La compagne elle aussi est jugée

La compagne, parlons-en. Elle a 33 ans, accouchera bientôt, et a comparu elle aussi lundi à l’audience à Arlon, pour sa complicité dans le trafic de son petit ami.

La jeune femme a été libérée sous conditions le 25 août.

Elle devait prester la fin d’une peine de travail pour une condamnation antérieure, mais n’a pu le faire car elle a subi quelques jours de prison pour les nouveaux faits de stups. "Accordez-lui un sursis probatoire pour tout ce qui excède la détention préventive", soutient son avocat, Me Dimitri De Coster. Elle accouchera dans quinze jours."

Jugement le 23 octobre.