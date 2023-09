Athus: "The Fathers" et du mölkky à la Croix Rouge ce dimanche 24 septembre

La journée debutera par un tournoi de mölkky à 10 h 30. Les participants sont attendus dès 10 h. Le tournoi se déroulera par équipes de deux personnes. Droit d’inscription: 5 € par personne. Les trois premières équipes du classement remporteront un beau lot.

Pour rappel, le mölkky est un jeu ressemblant à la pétanque et aux quilles, aux règles très simples, accessible à tout âge. C’est l’occasion de le découvrir, d’autant plus que la météo s’annonce clémente. Pur une bonne organisation, il est préférable de s’inscrire à l’avance à l’adresse isa.herman@hotmail.be.

"Ce tournoi solidaire est organisé au profit des bénéficiaires des actions sociales. Il permettra par exemple de soutenir le développement de notre épicerie sociale, accessible aux personnes envoyées par les services sociaux, et qui a accueilli entre 160 et 220 personnes en 2022. Avec la crise et l’inflation, ce service est rudement mis à contribution, d’autant plus que nos autres activités qui nous permettent de financer ce service, comme la Vestiboutique et le service de transport vers les rendez-vous médicaux, sont également touchés par la situation économique incertaine", explique Christelle Bajot, la vice-présidente.

Repas et concert

Durant l’établissement du classement, petite restauration, bar, animations pour enfants et animation musicale seront accessibles.

Et pour terminer la journée en beauté, le groupe The Fathers, originaire de la région, et jouant des reprises pop rock, se produira à 15 h 30. Le concert est gratuit

Infos: Facebook "Maison Croix-Rouge d’Aubange-Messancy".