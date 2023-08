Il gagne aisément sa vie au Grand-Duché, mais vend des stupéfiants

Aussi peu clair dans son élocution que dans son discours, il reconnaît qu’il a effectué plusieurs voyages entre les Pays-Bas et Thionville qui lui rapportaient chaque fois 500 €. Il admet également, outre les quantités remises à son commanditaire, vendre lui-même à des clients particuliers. Enfin, il ne nie pas que, pour ses sinistres déplacements, il empruntait la voiture de sa copine, sans la mettre au courant de la raison de ses voyages.

Pas d’Australie avant la fin de son sursis

Le 3 mars au retour d’un de ses déplacements, une patrouille de police a cherché à l’intercepter sur l’E411 à hauteur de Léglise. Il a tenté de s’enfuir en essayant de semer vainement les verbalisants. La fouille de sa voiture a permis de saisir près de 4 kg de cannabis et 745 € en espèces. Avec son avocat, Me Loïc Richard, le prévenu a plaidé pour une volonté de se reprendre en main et de repartir du bon pied en allant s’installer avec sa copine en Australie. De son côté, le ministère public a mis en avant son statut de récidiviste après des condamnations à deux ans de prison par le tribunal de Thionville et plusieurs autres condamnations en Belgique. Il a requis deux ans de prison supplémentaires, 8 000 € d’amende et 500 € de confiscation par équivalence.

La juge Anne Wiliquet a suivi le réquisitoire, mais a estimé qu’il fallait donner une chance à la volonté du prévenu de repartir dans le droit chemin. Elle a accordé à Cyril Da Cunha un sursis probatoire de trois ans pour ce qui excède ce que la détention préventive qu’il a subie et pour quatre cinquièmes de la peine d’amende. Par des tests sanguins, il devra prouver son abstinence à la drogue à l’assistante de justice et ne pourra envisager son déménagement en Australie qu’à l’issue du sursis.