Fils de l’ancien commissaire de police d’Athus, Émile Sac, Pascal Sac a été diplômé en journalisme et communication de l’ULB en 1986. Il entame ensuite une belle carrière dans la presse écrite.

Il est tout d’abord correspondant pour la province de Luxembourg de "La Cité", à l’époque où celle-ci devient le premier quotidien francophone belge à adopter le format tabloïd. Installé à Bruxelles, il se spécialise très vite dans l’information politique et régionale bruxelloise à "La Libre Belgique", pour laquelle il travaille d’abord comme free lance, puis comme salarié. Il couvre aussi le secteur de la défense pour "La Libre" où il fait en outre fonction de chef d’édition pendant plusieurs années et où il devient par la suite responsable des éditions régionales. En parallèle, il collabore à divers titres généralistes ou spécialisés, dont principalement "Le Vif". Et il publie trois livres consacrés à des personnalités politiques bruxelloises.

En 2006, il devient porte-parole de la ministre de la Culture et de l’Audiovisuel de la Communauté française, Fadila Lanaan. Et début 2011, porte-parole du Secrétaire d’État fédéral en charge de l’Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Philippe Courard.

Fin 2011, il s’oriente vers l’attractivité des territoires et le marketing territorial, au sein de l’Agence de Développement Territorial pour la Région de Bruxelles-Capitale (ADT). Soucieux de parfaire ses connaissances, il avait depuis obtenu deux nouveaux Masters en France.