Show de drones à Athus: "bluffée", "formidable", "très beau"

À 23 h, le show des drones est annoncé, les spectateurs assis aux tables de brasseur se lèvent, les gens se bousculent pour être placés au mieux, les téléphones portables sortent, tenus à bout de bras pour immortaliser le show.

Une technologie appelée à se développer

Une grosse centaine de points lumineux apparaissent dans le ciel. Les drones multicolores s’agitent, dessinent un footballeur, un cycliste, un athlète qui lance un javelot qui va se perdre dans la nuit. Les symboles caricaturaux de la belgitude ne sont pas oubliés avec un cornet de frites, des chopes qui s’entrechoquent, les couleurs noir-jaune-rouge, un Manneken-pis dont le pipi se perd dans un arbre et un sanglier pour rappeler que ce soir, Aubange et le Luxembourg ont une ardeur d’avance.

Le show n’est pas très long, mais au contraire du traditionnel feu d’artifice, il se regarde comme un concert, avec le rythme dans la peau, le groupe sur scène ayant eu la bonne idée de ne pas arrêter sa prestation. Le public salue la performance technologique, mais on imagine le potentiel de cette nouvelle approche qui devrait pouvoir à l’avenir augmenter le nombre de drones, proposer des figures et des dessins plus sophistiqués. Cette première en terre luxembourgeoise n’est que le démarrage réussi d’un art technologique dont on devine les énormes possibilités.

À ce bilan plus que satisfaisant, on peut ajouter le bien-être des animaux qui pour la première fois ont pu fêter le 21 juillet avec une quiétude inhabituelle qui les a ravis et que l’empreinte carbone athusienne a profité d’un show où la pollution était inexistante par rapport aux fumées et odeurs dégagées par la combustion pyrotechnique.

"Bluffée", "formidable", "très beau"

"Nous aimons ces fêtes populaires que nous ratons rarement, commentent Mariette et Robert, un couple de retraités gaumais. Nous étions hier à Musson et nous serons demain à Messancy pour les feux d’artifice. Nous sommes souvent venus à Athus par le passé. Jamais, il n’y a eu une telle foule. C’était très bien et en plus les animaux n’ont pas été perturbés."

Assis à une table, l’ancien échevin MR, Bernard Bailleux, mais toujours conseiller CPAS, se félicite de la soirée: "C’est une formidable initiative de la part de notre jeune et très dynamique bourgmestre. Tous les gens que je rencontre sont ravis et ont apprécié le remplacement du feu d’artifice. La population a largement suivi. Bravo."

L’ancienne bourgmestre d’Aubange et actuelle 1ère échevine, Véronique Biordi, est ravie. "J’ai passé une excellente soirée, se réjouit-elle. J’ai été bluffée par la prouesse technique. Il y avait énormément de monde dans une super-ambiance. Aucun incident n’a été à déplorer alors qu’Athus a mauvaise réputation. Quelle belle surprise made in Belgium."

Djamila, une petite fille de 8 ans, est venue avec sa maman et ses frères, tous habillés en rouge. "C’était très beau, sourit-elle avec des étoiles plein les yeux. J’ai beaucoup ri quand j’ai vu le petit garçon qui faisait pipi (NDLR: les drones ont formé un Manneken-Pis)."

Vite dit

Plus cher qu’un feu d’artifice

Le bourgmestre aubangeois François Kinard estime que le coût du show de drones est trois fois supérieur à celui d’un feu d’artifice. Le coût dépend de beaucoup de facteurs (nombre de drones, durée du show, créations personnalisées…).

Des émules

Le conseiller communal de Messancy, Jean-Marie Theis, est venu assister au spectacle en voisin. Vu la réussite du show et de la soirée, nul doute qu’il en parlera à ses collègues lorsqu’il faudra préparer les festivités messancéennes de 2024.