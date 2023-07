Sur la scène, les groupes locaux ont mis l’ambiance avant que le spectacle des drones n’illumine le ciel lorrain pour un spectacle qui a incontestablement conquis un public où toutes les générations étaient rassemblées. On faisait la file pour atteindre le bar. Les échoppes de frites, burgers et churros ont été prises d’assaut.

On peut ajouter que les animaux ont fêté le 21 juillet avec une quiétude inhabituelle et que l’empreinte carbone athusienne a profité d’un show où la pollution était inexistante par rapport aux fumées et odeurs dégagées par la combustion pyrotechnique.