Il s’agit de:

– la réfection du terrain de football sur le site du Clémarais à Aubange, qui sera accessible au club mais également à d’autres associations et pour diverses activités (15 000 €): 206 votes

– l’achat d’une tonnelle et d’un bar amovible, qui seront utilisés pour les différentes activités du club des jeunes d’Aix-sur-Cloie (5 000 €): 198 votes.

– l’achat d’un chalet de stockage de matériel, introduit par le comité de quartier du Dolberg à Athus qui réalise différentes activités tout au long de l’année (8 000 €): 159 votes.

L’enveloppe consacrée au budget participatif étant de 30 000 €. Il reste un solde de 2000€. Insuffisant pour financer le projet arrivé en 4e position. En effet, l’aménagement d’un sentier touristique à Halanzy, introduit par la Mine Hier, est estimé à 10 000 € (107 votes).

C’est donc le 5e projet (36 votes) qui a été repris, à savoir la réalisation d’ un terrain de pétanque à l’arrière de l’ancien Hôtel de Ville à Halanzy, introduit par l’Âge d’or (1 500 €).

Public ou privé ?

Une sélection et une procédure de votes qui n’a pas fait l’unanimité des conseillers communaux aubangeois.

"P our moi, il y a des projets qui sont “privés”, c’est-à-dire réservés à une certaine partie de la population, regrette Philippe Lanotte (TPA). C’est dommage pour le sentier touristique de la Mine Hier, là c’était un projet véritablement à destination de tous. Je suis sûr que les gens votent parce qu’on leur a demandé de voter (NDLR: cette année, le vote avait lieu sur Facebook). Et un club de foot compte beaucoup d’adhérents. "

Le bourgmestre François Kinard tient à nuancer. "Tous les projets ont une portée publique dans un certain sens. Le terrain de foot est ouvert à tous, il est utilisé lors des stages. La tonnelle, le bar amovible, le chalet de stockage seront utilisés lors d’activités ouvertes à tous. Il s’agit de projets citoyens portés par des citoyens, soumis au vote des citoyens. Ils ont décidé, je ne vais pas remettre leur décision en cause."

Néanmoins, le bourgmestre le concède, le sentier touristique est un beau projet, avec une belle portée. "On réfléchit à trouver d’autres moyens pour le soutenir", glisse-t-il.

Pas de quoi pleinement convaincre Éric Janson et Philippe Lanotte, qui s’abstiennent lors du vote.

Vite dit

Trop cher le marquage routier ?

168 190 € budgétés pour des travaux de marquage routier pour 2024 et 2025, c’est trop cher selon Luc Weyders. "Est-ce que ce ne serait pas plus “rentable” d’investir dans le matériel et de former un ouvrier ?", demande-t-il. Le mayeur avoue que les calculs n’ont pas été faits, mais "le risque est que l’ouvrier formé s’en aille. On aura alors payé pour rien. Et on a déjà plusieurs formations en attente. Ce n’est pas notre priorité."

Pas de limitation de stationnement à Rachecourt

Le Collège d’Aubange a écouté et entendu les Rachecourtois. Leur village ne sera pas concerné par l’interdiction de stationnement des véhicules longs (plus de 5,25 m) et haut (plus de 2,15 m) dans certaines rues.

Autre changement: à Athus, Aubange et Halanzy, le nombre de rues concernées a été restreint "pour des raisons de contrôle et de test de la mesure". Abstention de Luc Weyders car les rues commerciales sont toujours concernées.