Un blocus étudiant gratuit à Aubange à partir du 31 juillet

Il n’est pas évident de se lancer dans un blocus quand l’environnement autour de vous profite des vacances et des plaisirs de l’été. Quand les copains ou la famille se dorent au bord de la piscine, il n’est pas l’idéal d’étudier au calme, de se concentrer, de gérer son stress, d’organiser son temps de travail, de manger sainement au lieu de grignoter…

La Commune aubangeoise propose deux semaines de mise au vert qui sont programmées du 31 juillet au 11 août, chaque jour, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30.

Les candidats seront idéalement installés à la Harpaille dans le cadre verdoyant et apaisant du domaine du Claimarais. Tous les étudiants ayant besoin de soutien sont les bienvenus. Ils bénéficieront d’un espace d’études apaisant, de conseils encadrés par des bénévoles, d’un espace détente pour les pauses calmes, de collations saines et équilibrées et d’entretiens individuels avec un coach scolaire. Le service jeunesse de la ville d’Aubange mettra tout en œuvre pour que ces jeunes puissent étudier dans des conditions optimales.

L’accès est gratuit, la seule condition étant de s’inscrire pour une semaine complète de cinq jours. Le nombre de place est limité. Même si cette année, la disparition progressive des secondes sessions dans le secondaire atténue le nombre d’élèves intéressés, l’expérience des éditions précédentes a toujours obligé les organisateurs à refuser les candidatures tardives.

Plus de deuxièmes sessions ?

La réforme du calendrier scolaire est d’application dès cette année. Elle découpe l’année en des périodes de sept semaines de classe entrecoupées de deux semaines de congé.

En contrepartie, la période de congés estivaux est rabotée.

Le nouveau décret interdit aux établissements scolaires, à partir de 2024, de prévoir des sessions d’examens de rattrapage pendant les congés scolaires.

Jusqu’à maintenant, les pouvoirs organisateurs ne se privaient pas de les programmer pendant les vacances, soit directement après les examens de juin, soit fin août avant la rentrée.

La réforme pourrait remettre en question le concept même de deuxième sess'.

Certaines écoles ont d’ailleurs déjà sauté le pas et renoncé à en organiser.

Inscriptions au 0498/27 56 60 (les matins de 8 h 30 à 10 h) ou lambertm@aubange.be